Приложение «Помощник к Европейским играм-2019»: чем поможет и когда его можно будет скачать?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» СТВ – руководитель стартап-проекта по разработке приложения «Помощник к Европейским играм-2019» – Дмитрий Белокопытов и разработчик приложения «Помощник к Европейским играм-2019» – Алексей Прокопенко .

Дмитрий Белокопытов, руководитель стартап-проекта по разработке приложения «Помощник к Европейским играм-2019»: В первую очередь, мы ориентируемся на туристов, которые к нам приедут в страну, ведь они, по большей части, не будут знать ни о городе, ни о стране и мы хотим им помочь сориентироваться в тех соревнованиях, которые будут проходить у нас в городе, и сориентировать их в тех достопримечательностях, которыми славится наш город Минск.

Приложение называется «Помощник к Европейским играм-2019». Что это за приложение? Кому оно будет помогать?

Кому ещё, помимо туристов, пригодится это приложение?

Дмитрий Белокопытов:

Мы ещё рассчитываем на горожан, на самих белорусов, потому что мы в само приложение вставляем расписание к Европейским играм, и сами белорусы тоже могут ознакомиться с местами, где будут проходить соревнования, и посмотреть, как можно к ним проехать.

Приложение прокладывает ещё и маршрут, как навигатор?

Дмитрий Белокопытов:

Да, мы планируем реализовать эту функцию.

На каких операционных системах будет доступно приложение?

Алексей Прокопенко, разработчик приложения «Помощник к Европейским играм-2019»:

Вообще, планируется, что приложение будет доступно на всех мобильных операционных системах, то есть Android, iOS и Windows Phone, для удобства пользователей. Приложение рассчитано на широкую аудиторию и, в связи с этим, оно затронуло все операционные системы для того, чтобы любой человек мог свободно пользоваться помощником к Европейским играм.

На каком языке можно им пользоваться или языковое влияние будет как-то минимизировано?

Алексей Прокопенко:

Языковое влияние минимизировано, но всё равно некоторые слова необходимы для того, чтобы человек понимал, как управлять приложением. Планируется, что языков будет очень много: английский, русский, немецкий, французский, итальянский и китайский.

А белорусский?

Дмитрий Белокопытов:

Белорусский тоже будет.

Когда можно будет скачать?

Дмитрий Белокопытов:

Мы планируем провести тестирование приложения в мае, а уже в начале июня предоставить его гражданам.

Когда закончатся Европейские игры, что будет с приложением? Может вы его как-то переформатируете, адаптируете и оно будет служить другим людям?

Дмитрий Белокопытов:

Мы хотели бы его масштабировать на другие какие-нибудь крупные мероприятия, которые будут затрагивать нашу столицу. Например, в 2021 году мы ждём чемпионат мира по хоккею, который разделят два города: Минск и Рига. И хотели бы также предложить организаторам этого чемпионата подобное приложение.