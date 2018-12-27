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Приложение «Помощник к Европейским играм-2019»: чем поможет и когда его можно будет скачать?

27 декабря 2018 08:51
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Весной в стране появится мобильное приложение для предстоящего спортивного форума.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» СТВ – руководитель стартап-проекта по разработке приложения «Помощник к Европейским играм-2019» – Дмитрий Белокопытов и разработчик приложения «Помощник к Европейским играм-2019» – Алексей Прокопенко.

Приложение «Помощник к Европейским играм-2019»: чем поможет и когда его можно будет скачать?-1

Приложение называется «Помощник к Европейским играм-2019». Что это за приложение? Кому оно будет помогать?

Дмитрий Белокопытов, руководитель стартап-проекта по разработке приложения «Помощник к Европейским играм-2019»:
В первую очередь, мы ориентируемся на туристов, которые к нам приедут в страну, ведь они, по большей части, не будут знать ни о городе, ни о стране и мы хотим им помочь сориентироваться в тех соревнованиях, которые будут проходить у нас в городе, и сориентировать их в тех достопримечательностях, которыми славится наш город Минск.

Приложение «Помощник к Европейским играм-2019»: чем поможет и когда его можно будет скачать?-4

Кому ещё, помимо туристов, пригодится это приложение?

Дмитрий Белокопытов:
Мы ещё рассчитываем на горожан, на самих белорусов, потому что мы в само приложение вставляем расписание к Европейским играм, и сами белорусы тоже могут ознакомиться с местами, где будут проходить соревнования, и посмотреть, как можно к ним проехать.

Приложение прокладывает ещё и маршрут, как навигатор?

Дмитрий Белокопытов:
Да, мы планируем реализовать эту функцию.

На каких операционных системах будет доступно приложение?

Алексей Прокопенко, разработчик приложения «Помощник к Европейским играм-2019»:
Вообще, планируется, что приложение будет доступно на всех мобильных операционных системах, то есть Android, iOS и Windows Phone, для удобства пользователей. Приложение рассчитано на широкую аудиторию и, в связи с этим, оно затронуло все операционные системы для того, чтобы любой человек мог свободно пользоваться помощником к Европейским играм.

На каком языке можно им пользоваться или языковое влияние будет как-то минимизировано?

Алексей Прокопенко:
Языковое влияние минимизировано, но всё равно некоторые слова необходимы для того, чтобы человек понимал, как управлять приложением. Планируется, что языков будет очень много: английский, русский, немецкий, французский, итальянский и китайский.

А белорусский?

Дмитрий Белокопытов:
Белорусский тоже будет.

Когда можно будет скачать?

Дмитрий Белокопытов:
Мы планируем провести тестирование приложения в мае, а уже в начале июня предоставить его гражданам.

Когда закончатся Европейские игры, что будет с приложением? Может вы его как-то переформатируете, адаптируете и оно будет служить другим людям?

Дмитрий Белокопытов:
Мы хотели бы его масштабировать на другие какие-нибудь крупные мероприятия, которые будут затрагивать нашу столицу. Например, в 2021 году мы ждём чемпионат мира по хоккею, который разделят два города: Минск и Рига. И хотели бы также предложить организаторам этого чемпионата подобное приложение.

# Европейские игры # калейдоскоп # Дмитрий Белокопытов # Алексей Прокопенко # Фотофакт

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