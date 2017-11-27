Принц Гарри и актриса Меган Маркл сыграют свадьбу весной 2018 года

Новости Великобритании. Принц Гарри и актриса Меган Маркл официально объявили о помолвке, которая состоялась в ноябре.

Об этом сообщила пресс-служба королевской семьи. В заявлении было сказано, что свадебное торжество пройдет весной 2018 года.

Принц уже рассказал о помолвке своей семье и был благословлен родителями Маркл.