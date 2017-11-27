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Принц Гарри и актриса Меган Маркл сыграют свадьбу весной 2018 года

27 ноября 2017 14:51
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Новости Великобритании. Принц Гарри и актриса Меган Маркл официально объявили о помолвке, которая состоялась в ноябре.

Об этом сообщила пресс-служба королевской семьи. В заявлении было сказано, что свадебное торжество пройдет весной 2018 года.

Принц уже рассказал о помолвке своей семье и был благословлен родителями Маркл.

Принц Гарри и актриса Меган Маркл сыграют свадьбу весной 2018 года-1

Принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, отметили, что они в восторге. «Мы оба в восторге. Мы надеемся, что они будут очень счастливы».

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили пару. «Мы очень рады за Гарри и Меган. Было замечательно узнать Меган и увидеть, как они с Гарри счастливы вместе».

Принц Гарри и актриса Меган Маркл сыграют свадьбу весной 2018 года-4

Официальная информация о романе пары была объявлена в июне 2017 года.

Меган Маркл об оношениях с принцем Гарри.

«Мы встречаемся. Мы влюблены. Я уверена, что придет время, когда нам придется придать огласке нашу историю» – здесь подробнее.

# Фотофакт # калейдоскоп # Королевская семья # Принц Гарри # Меган Маркл

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