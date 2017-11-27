Принц Гарри и актриса Меган Маркл сыграют свадьбу весной 2018 года
Новости Великобритании. Принц Гарри и актриса Меган Маркл официально объявили о помолвке, которая состоялась в ноябре.
Об этом сообщила пресс-служба королевской семьи. В заявлении было сказано, что свадебное торжество пройдет весной 2018 года.
Принц уже рассказал о помолвке своей семье и был благословлен родителями Маркл.
Принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская, отметили, что они в восторге. «Мы оба в восторге. Мы надеемся, что они будут очень счастливы».
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили пару. «Мы очень рады за Гарри и Меган. Было замечательно узнать Меган и увидеть, как они с Гарри счастливы вместе».
Официальная информация о романе пары была объявлена в июне 2017 года.
Меган Маркл об оношениях с принцем Гарри.
«Мы встречаемся. Мы влюблены. Я уверена, что придет время, когда нам придется придать огласке нашу историю» – здесь подробнее.