«Кейт и Меган – очень разные люди». Принц Гарри и Меган Маркл переезжают из-за разногласий с семьёй брата

По информации британских СМИ, Гарри и Меган переедут в Фрогмор Хаус. Именно здесь был прием во время их свадьбы. Это поместье станет их официальной резиденцией.

Новости Великобритании. Принц Гарри и Меган Маркл решили переехать из Кенсингтонского дворца. В нем супруги живут с другими членами британской королевской семьи.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, переезд может быть связан с тем, что между супругами Уильяма и Гарри могла возникнуть определенная неловкость.

«Кейт и Меган – очень разные люди».

У переезда определенно есть плюсы. Сейчас в доме, в котором живут молодожены – всего лишь две спальни. Во Фрогмор Хаус их десять – можно без труда разместить не только маму Меган Маркл, которая недавно приехала в Великобританию, но и будущую няню малыша. Пара станет родителями весной.