«Кейт и Меган – очень разные люди». Принц Гарри и Меган Маркл переезжают из-за разногласий с семьёй брата
Новости Великобритании. Принц Гарри и Меган Маркл решили переехать из Кенсингтонского дворца. В нем супруги живут с другими членами британской королевской семьи.
По информации британских СМИ, Гарри и Меган переедут в Фрогмор Хаус. Именно здесь был прием во время их свадьбы. Это поместье станет их официальной резиденцией.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, переезд может быть связан с тем, что между супругами Уильяма и Гарри могла возникнуть определенная неловкость.
«Кейт и Меган – очень разные люди».
У переезда определенно есть плюсы. Сейчас в доме, в котором живут молодожены – всего лишь две спальни. Во Фрогмор Хаус их десять – можно без труда разместить не только маму Меган Маркл, которая недавно приехала в Великобританию, но и будущую няню малыша. Пара станет родителями весной.
Источник отметил, что «очевидно им нужно немного больше пространства». Это также стало одной из причин переезда.
Недалеко от Фрогмор Хаус находится Виндзорский замок. Новый дом Гарри и Меган недавно был отремонтирован и сейчас в нем ведутся последние работы перед переездом супругов.
Ранее считалось, что Меган и Гарри будут жить в Кенсингтонском дворце – рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, у которых во дворце 22-комнтаная квартира.
Замечали, как Кейт Миддлтон копирует принцессу Диану? 11 доказательств (читать далее).