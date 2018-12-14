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Дети и свадебный фейерверк. Как выглядят рождественские открытки королевской семьи

14 декабря 2018 15:51
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Новости Великобритании. Королевская семья показала рождественские открытки семей принцев Гарри и Уильяма.

По информации Daily Mail, Уильям и Кейт для открытки выбрали неформальную осеннюю фотографию со своими детьми, а Гарри и Меган – трогательный снимок, сделанный в день свадьбы.

Дети и свадебный фейерверк. Как выглядят рождественские открытки королевской семьи-1

Принц Уильям сфотографирован вместе с супругой и тремя детьми. Они сидят на ветке дерева, на руках у Кейт – маленький Луи, а Шарлотта и Джордж стоят рядом с отцом.

Дети и свадебный фейерверк. Как выглядят рождественские открытки королевской семьи-4

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали фото со свадебного приема, где они держат друг друга за руку и смотрят на фейерверк во Фрогмор Хаус, куда они вскоре переедут.

Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы на семейном фото в честь юбилея принца Чарльза (читать далее).

# Королевская семья # калейдоскоп # Кейт Миддлтон # Меган Маркл # Принц Гарри # принц Уильям

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