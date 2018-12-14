Дети и свадебный фейерверк. Как выглядят рождественские открытки королевской семьи

Новости Великобритании. Королевская семья показала рождественские открытки семей принцев Гарри и Уильяма. По информации Daily Mail, Уильям и Кейт для открытки выбрали неформальную осеннюю фотографию со своими детьми, а Гарри и Меган – трогательный снимок, сделанный в день свадьбы.

Принц Уильям сфотографирован вместе с супругой и тремя детьми. Они сидят на ветке дерева, на руках у Кейт – маленький Луи, а Шарлотта и Джордж стоят рядом с отцом.