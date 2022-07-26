Окончил юрфак и работает телеведущим. Интервью с Андреем Лазуткиным

За логотипом телеканала СТВ скрывается большая команда, которая каждый день старается для своих телезрителей и читателей. Ежедневно выходят в эфир новости, программы и статьи. А генераторы идей для их создания – наши сотрудники. Именно поэтому мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о команде телеканала «Столичное телевидение». Сегодня мы взяли интервью у ведущего авторской рубрики «Занимательная политология» Андрея Лазуткина.

Вы окончили с отличием юридический факультет. Вам это помогает развиваться как журналисту? Андрей Лазуткин, СТВ:

До сих пор считаю юридическое образование в БГУ одним из лучших. Факультет международных отношений считается более престижным, но юрфак позволяет гарантированно работать в широком круге сфер в государственной системе и использовать знания на практике. Что характерно, на юрфаке я закончил аспирантуру на отделении политологии, и до сих пор удавалось работать по специальности, хотя это не так просто. Если ты политолог, журналистика для тебя – это упрощенное и понятное для людей изложение аналитики, такой отдельный жанр в популярной форме, поэтому мы и назвали передачу «занимательной». Однако в целом, работая в системе образования и других сферах, гораздо больше приходилось готовить внутренние документы, не рассчитанные на широкий круг читателей или зрителей. Вы член КПБ. Как вы пришли в партию и почему вам важно быть коммунистом?

Андрей Лазуткин:

После второго курса юрфака я работал ответственным секретарем в газете КПБ. Это позволило набить руку именно в журналистике, в написании статей, чему в вузе не учили. Что касается идеологии, то чем больше изучаешь новейшую историю, внутренние механизмы так называемых «цветных революций», войн, которые ведут США, управляемых конфликтов, агрессии, колониальной политики, тем больше это вызывает отвращение к Западу и его ценностям. А, к примеру, 1,5-миллиардный Китай успешно и мирно управляется компартией, он не вмешивается во внутреннюю политику других стран и обеспечивает благосостояние граждан не за счет других народов. Китайская компартия – это аппарат управления огромным и сложным восточным обществом, с которым бы не справилась ни одна западная «партия». В западном понимании это просто инструмент, который создают под выборы финансово-промышленные группы.

В Беларуси партийной системы в западном смысле нет, но это и к лучшему, она нам не нужна. Задача КПБ – дополнять политику Президента слева, выращивать кадры, подсказывать какие-то решения. И у КПБ в этом плане есть реальная практика госуправления, в отличие от других белорусских партий. Конечно, в Беларуси сохранена преемственность к военной памяти, к советской истории, что лично у меня всегда вызывало гордость. Левые настроения сильны сегодня и в России, причем именно неформальные, молодежные – на уровне блогеров, историков, популяризаторов науки. 2020 год, а теперь операция в Украине, все эти процессы в обществе должны ускорить, сделать его еще более идеологически заряженным. Впереди нас ждет возврат государственной идеологии, что и прописано в новой Конституции. Как вас коснулись события 2020 года?

Андрей Лазуткин:

Я был включен в состав избирательного штаба, готовил аналитические записки. Примерно с конца июня помимо основного протестного канала появилось множество мелких каналов с инструкциями по кустарному изготовлению зажигательных смесей, пиропатронов, холодного оружия, тактике боя с подразделениями МВД. Был опубликован также единый план, который предполагал в несколько этапов (начиная с относительно мирных действий – автокаруселей, блокировок, вандализма), постепенную радикализацию протеста, а затем штурм резиденции на Победителей из нескольких точек сбора. Само по себе появление таких материалов уже настораживало. Затем в июле начались первые протестные акции, по типу «хлопающих» в 2011 году, без единого управления, но в заранее оговоренных местах столицы, а потом эту модель повторили в основных крупных городах, чтобы рассредоточить силы МВД. То есть еще до 9 августа было понятно, что в протестах будет силовая составляющая, хотя точки зрения в штабе были очень разные. Тем не менее первые три дня проходили именно в модели ожесточенных столкновений, чтобы занять РУВД, административные или иные охраняемые объекты в Минске. В принципе, к четвертому дню силы и средства у них еще были, но центр города оказался заблокирован, а протест в спальных районах имел целью вовлечь в столкновения как можно больше случайных людей, но не мог завершиться какой-то символической «победой». Поэтому на 4 день эти действия свернули и начался мирный протест с женскими цепями и цветами «против насилия», на котором в основном и фокусировалось внимание наших граждан. Я же все это видел под другим углом, как результат беспорядков, которые своей цели не достигли, такой план «Б».

Андрей Лазуткин:

Остановить работу государственных каналов, в первую очередь из-за стачки технических специалистов – это была ключевая задача протеста. Им нужно было показать, что власть упала, не функционирует, а главное – никак не доносит свою точку зрения. Для этого с начала года на двух основных республиканских каналах формировались стачкомы. СТВ просто выпало из планов организаторов, канал считали маленьким и неопасным, поэтому он был в меньше степени затронут кадровыми проблемами в августе. Это позволило быстро, уже к сентябрю, развернуть линейку новых общественно-политических программ. С августа по ноябрь 2020 я работал в связке с Григорием Азаренком, который готовил еженедельные новостные сюжеты о субботних и воскресных акциях, где я давал краткие комментарии по их тактике и целям. Мягко говоря, желающих что-либо комментировать на телевидении тогда было немного, а Григорий фактически единственный занял жесткую линию, которая не предполагала «диалога», «компромисса», «пересмотра итогов выборов» и иных уступок протестующим, хотя в августе звучали самые разные мнения. В итоге эта линия и победила. Как пришла идея рубрики «Занимательная политология» и какая ее основная задача?

Андрей Лазуткин:

К ноябрю уже было понятно, что протест ликвидирован, пошла масштабная «зачистка». Я считал, что свои задачи на телевидении полностью выполнил, но тут начались протесты Навального в России, которые меня тоже просили прокомментировать. Получилось достаточно удачно, нас посмотрели в РФ, а белорусский опыт работы с протестом оказался востребован уже в России, там появился интерес к работе СТВ. И в начале 2021 года мне предложили уже не просто давать комментарий, а вести рубрику. Как вы охарактеризуете нынешнюю политическую ситуацию в мире?

Андрей Лазуткин:

За два года, если не считать наших протестов, даже не в мире, а в небольшом СНГ произошло столько событий, сколько не было за последние 20 лет. Это и разморозка военного конфликта в Карабахе, успешная «цветная революция» в Киргизии, попытка государственного переворота в Казахстане и ввод войск ОДКБ, появление сепаратистов в Узбекистане, протесты Навального в России, миграционный кризис на белорусской границе, посадка самолета с Протасевичем и, наконец, специальная военная операция на Украине – масштабный военный конфликт в Европе, которого не было со времен Югославии, а потом масштабная нефтегазовая и санкционная войны против РФ. И все это происходит не где-то в Африке или на Ближнем Востоке, а в шаговой доступности от Беларуси. Тем не менее так получилось, что Столичное телевидение за счет мобилизации сил в 2020-м оказалось вполне готово к такому развитию событий. Политический контент канала востребован у зрителей именно в силу постоянных кризисов. Какие качества, на ваш взгляд, должны присутствовать у настоящего журналиста?