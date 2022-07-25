Этот точно не поедет. Алфёрова поделилась занятной историей про Абдулова

Новости России. Ирина Алфёрова рассказала историю, связанную с поездкой в Париж вместе с артистами театра «Ленком». По словам Алфёровой, как-то раз в канун Нового года актёров пригласили на гастроли в столицу Франции. Однако перед этим требовалось пройти определённое испытание. Всем кандидатам нужно было ответить на ряд вопросов.

Фото: instagram.com/kino.cccp

Ирине Ивановне достался вопрос относительно одного из съездов РСДРП. Актриса ответить не смогла, поэтому у руководства театра спросили, можно ли без неё обойтись. Без Алфёровой было нельзя. Такой вопрос задавался и в отношении многих других артистов.

Фото: instagram.com/fotossmany

«И когда пришёл Абдулов, ему задали вопрос, что это за почин: «26 ударных недель»? Он ответил: «Преждевременные роды, что ли?» Народные мстители сказали: «Вот этот точно не поедет». Им сказали, что вот без этого совсем никак нельзя», – вспомнила Ирина Ивановна.

Фото: instagram.com/fotossmany

В итоге Александр Гавриилович поехал в Париж, но за ним отправили приглядывать людей в кожаных пальто.

Фото: instagram.com/retro.cccp

Напомним, Алфёрова и Абдулов во времена СССР были одной из самых известных супружеских пар. Когда они расстались после 17 лет брака, все были крайне удивлены. Впрочем, актёры сохранили тёплые чувства.

Фото: instagram.com/1977atom