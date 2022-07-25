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Этот точно не поедет. Алфёрова поделилась занятной историей про Абдулова

25 июля 2022 15:13
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Новости России. Ирина Алфёрова рассказала историю, связанную с поездкой в Париж вместе с артистами театра «Ленком». 

По словам Алфёровой, как-то раз в канун Нового года актёров пригласили на гастроли в столицу Франции. Однако перед этим требовалось пройти определённое испытание. Всем кандидатам нужно было ответить на ряд вопросов. 

Этот точно не поедет. Алфёрова поделилась занятной историей про Абдулова -1

Фото: instagram.com/kino.cccp 

Ирине Ивановне достался вопрос относительно одного из съездов РСДРП. Актриса ответить не смогла, поэтому у руководства театра спросили, можно ли без неё обойтись. Без Алфёровой было нельзя. Такой вопрос задавался и в отношении многих других артистов. 

Этот точно не поедет. Алфёрова поделилась занятной историей про Абдулова -4

Фото: instagram.com/fotossmany 

«И когда пришёл Абдулов, ему задали вопрос, что это за почин: «26 ударных недель»? Он ответил: «Преждевременные роды, что ли?» Народные мстители сказали: «Вот этот точно не поедет». Им сказали, что вот без этого совсем никак нельзя», – вспомнила Ирина Ивановна. 

Этот точно не поедет. Алфёрова поделилась занятной историей про Абдулова -7

Фото: instagram.com/fotossmany 

В итоге Александр Гавриилович поехал в Париж, но за ним отправили приглядывать людей в кожаных пальто. 

Этот точно не поедет. Алфёрова поделилась занятной историей про Абдулова -10

Фото: instagram.com/retro.cccp 

Напомним, Алфёрова и Абдулов во времена СССР были одной из самых известных супружеских пар. Когда они расстались после 17 лет брака, все были крайне удивлены. Впрочем, актёры сохранили тёплые чувства. 

Этот точно не поедет. Алфёрова поделилась занятной историей про Абдулова -13

Фото: instagram.com/1977atom 

Кстати, ранее мы показывали несколько редких фото звёзд советского кино.

Взглянуть на актёров в непривычных ракурсах можно здесь

# Звезды # калейдоскоп # Ирина Алфёрова # Александр Абдулов

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