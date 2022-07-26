26 июля – День загадывания загадок. Рассказываем о самых необычных событиях этой даты

День парашютиста

26 июля отмечается праздник профессионалов и любителей парашютного спорта – День парашютиста. В этот день в 1930 году группа советских летчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа впервые совершила под Воронежем серию групповых парашютных прыжков из самолетов. Это событие положило начало массовому развитию парашютизма в СССР. Увлечение парашютным спортом стало настолько популярным, что уже к концу 1931 года советские спортсмены выполнили около 600 тренировочных и показательных прыжков. Для любителей прыжков в городских парках культуры и отдыха устанавливались парашютные вышки, с которых мог прыгнуть любой желающий. Парашютный спорт – один из самых захватывающих и экстремальных видов спорта. С каждым годом количество желающих попробовать себя растет, даже те, кто был уверен, что никогда в жизни не прыгнет с парашютом, все чаще меняют свое решение и становятся заядлыми парашютистами. Самый старый парашютист прыгал в возрасте 97 лет с инструктором с высоты 3 000 метров. В честь праздника проводят спортивные состязания и показательные выступления. Профессионалы приурочивают к этой дате юбилейные прыжки. День дяди и тети

К целому списку праздников, посвященных родным и близким людям, открытым когда-то Днем матери, а позднее пополненным днями отца, сыновей, дочери, бабушек и дедушек, добавился новый – День дяди и тети. Отмечается он ежегодно 26 июля. Для большинства людей отношения между племянниками и их дядями и тетями нельзя назвать столь же близкими, как отношения с родителями или бабушкой и дедушкой. Однако стоит помнить о том, что для кого-то дядя или тетя как раз и становятся теми людьми, с которыми бывает проще разговаривать на откровенные темы, так как они несколько выпадают из строгой семейной иерархии. Интересным является тот факт, что во многих культурах, обращаясь к знакомому человеку старшего возраста, к его имени добавляется приставка «дядя» или «тетя», хотя на родственные связи она никак не указывает. В славянской традиции похожее явление наблюдается, когда родители учат говорить младенцев. До определенного возраста дядями и тетями дети называют всех незнакомых им взрослых людей. Праздник призван обратить внимание на важность сохранения связей с близкими людьми и заботливого отношения к своим родственникам. День эсперанто

Сегодня отмечается День эсперанто – праздник, объединяющий поклонников единого языка без границ и барьеров. Праздник посвящен первому в истории искусственному языку. Эту знаковую систему создал окулист Людвиг Заменгоф. Он родился в Белостоке. Соседями Заменгофа были русские, белорусы, поляки, евреи, немцы и литовцы. Общение с людьми разных национальностей подтолкнуло юношу к созданию языка, который бы мог понять любой человек на планете. Первый труд Людвиг Заменгоф опубликовал под псевдонимом Эсперанто. Это имя, которое переводится как «надеющийся», вскоре стало названием самого языка. Первый учебник по эсперанто вышел в свет 26 июля 1887 года. Звучание эсперанто весьма необычное, экспрессивно-музыкальное. В основу языка легли греческие, романские, латинские и германские корни. Эсперанто абсолютно логичен и прост в усвоении. После его изучения овладевать другими языками становится гораздо проще.