По лужам плавают на надувных матрасах. Как жители Сочи развлекаются после ливней?

В Сочи 23 и 24 июля шли непрерывные дожди, из-за чего приморский край в буквальном смысле стал городом на воде. Все дороги были затоплены, а некоторые автомобили вывозили эвакуатором. Однако местные жители решили ко всему подойти с юмором и нашли свой способ передвижения.

Например, некоторые решают проблему просто: взял и поплыл. Так и поступил герой следующих кадров.