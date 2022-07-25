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По лужам плавают на надувных матрасах. Как жители Сочи развлекаются после ливней?

25 июля 2022 13:10
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В Сочи 23 и 24 июля шли непрерывные дожди, из-за чего приморский край в буквальном смысле стал городом на воде. Все дороги были затоплены, а некоторые автомобили вывозили эвакуатором. Однако местные жители решили ко всему подойти с юмором и нашли свой способ передвижения.  

Например, некоторые решают проблему просто: взял и поплыл. Так и поступил герой следующих кадров.  

По лужам плавают на надувных матрасах. Как жители Сочи развлекаются после ливней?-1

Фото: Telegram/Сочи Онлайн  

Кто-то из жителей решает не расставаться с любимым электросамокатом, выполняя на воде различные манёвры. Наверное, здесь принцип, как и у всех, кто приехал на море: только ножки помочить.  

По лужам плавают на надувных матрасах. Как жители Сочи развлекаются после ливней?-4

Фото: Telegram/Сочи Онлайн  

Некоторые решают наконец-то воспользоваться водным транспортом, раз автомобили пока всё равно не вариант.  

По лужам плавают на надувных матрасах. Как жители Сочи развлекаются после ливней?-7

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Рената Гиматдинова»  

А кто-то приехал на отдых и не собирается его отменять. Принёс чемоданы, надул матрас – и отправился загорать и плавать.  

По лужам плавают на надувных матрасах. Как жители Сочи развлекаются после ливней?-10

Фото: Telegram/Сочи Онлайн  

По лужам плавают на надувных матрасах. Как жители Сочи развлекаются после ливней?-12

Фото: instagram.com/maxim_perepelitsin  

По лужам плавают на надувных матрасах. Как жители Сочи развлекаются после ливней?-14

Фото: Telegram/Сочи Онлайн  

По лужам плавают на надувных матрасах. Как жители Сочи развлекаются после ливней?-16

Фото: instagram.com/sochi_online_2.0  

Однако такая погода принесла не только хорошие новости. В Сочи ночью из-за проливных дождей погибла женщина – подробности здесь.  

# Погода # калейдоскоп # Фотофакт

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