По лужам плавают на надувных матрасах. Как жители Сочи развлекаются после ливней?
В Сочи 23 и 24 июля шли непрерывные дожди, из-за чего приморский край в буквальном смысле стал городом на воде. Все дороги были затоплены, а некоторые автомобили вывозили эвакуатором. Однако местные жители решили ко всему подойти с юмором и нашли свой способ передвижения.
Например, некоторые решают проблему просто: взял и поплыл. Так и поступил герой следующих кадров.
Фото: Telegram/Сочи Онлайн
Кто-то из жителей решает не расставаться с любимым электросамокатом, выполняя на воде различные манёвры. Наверное, здесь принцип, как и у всех, кто приехал на море: только ножки помочить.
Фото: Telegram/Сочи Онлайн
Некоторые решают наконец-то воспользоваться водным транспортом, раз автомобили пока всё равно не вариант.
Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Рената Гиматдинова»
А кто-то приехал на отдых и не собирается его отменять. Принёс чемоданы, надул матрас – и отправился загорать и плавать.
Фото: Telegram/Сочи Онлайн
Фото: instagram.com/maxim_perepelitsin
Фото: Telegram/Сочи Онлайн
Фото: instagram.com/sochi_online_2.0
Однако такая погода принесла не только хорошие новости. В Сочи ночью из-за проливных дождей погибла женщина – подробности здесь.