«Непривычно иметь настолько свободный график». Чем будет заниматься Бьорндален после завершения карьеры?

Слова легендарного биатлониста приводит издание VG. По словам спортсмена, он давно понимал, что когда-то карьера завершится. Однако он постарался выбрать подходящее время для этого.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, который объявил о завершении карьеры на нынешней неделе, рассказал о своих планах.

«Все вышло более эмоциональным, чем я ожидал. Было довольно тяжело оценить прошедший сезон, рассказать о решении и том, что ждет впереди».

Биатлонист отметил, что теперь посвятит себя семье.

Уле-Эйнар Бьорндален:

Я буду делать всё, чтобы у моей семьи была хорошая жизнь. Пока у меня нет никаких дел, и я не знаю, чем буду заниматься. Непривычно иметь настолько свободный график. Я буду наслаждаться временем, проведённым с женой и дочерью.