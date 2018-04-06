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«Непривычно иметь настолько свободный график». Чем будет заниматься Бьорндален после завершения карьеры?

06 апреля 2018 08:42
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Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, который объявил о завершении карьеры на нынешней неделе, рассказал о своих планах.

Слова легендарного биатлониста приводит издание VG. По словам спортсмена, он давно понимал, что когда-то карьера завершится. Однако он постарался выбрать подходящее время для этого.

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«Непривычно иметь настолько свободный график». Чем будет заниматься Бьорндален после завершения карьеры?-1

Фото: instagram.com/dadofun  

«Все вышло более эмоциональным, чем я ожидал. Было довольно тяжело оценить прошедший сезон, рассказать о решении и том, что ждет впереди».

Биатлонист отметил, что теперь посвятит себя семье.

Уле-Эйнар Бьорндален:
Я буду делать всё, чтобы у моей семьи была хорошая жизнь. Пока у меня нет никаких дел, и я не знаю, чем буду заниматься. Непривычно иметь настолько свободный график. Я буду наслаждаться временем, проведённым с женой и дочерью.

«Непривычно иметь настолько свободный график». Чем будет заниматься Бьорндален после завершения карьеры?-4

Фото: instagram.com/dadofun  

По словам Бьорндалена, если его супруга  – Дарья Домрачева – решит продолжить спортивную карьеру, то он будет ей помогать изо всех сил. «Она должна иметь мотивацию для того, чтобы работать дальше».

Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева рассказывала, что спортивная карьера Бьорндалена «пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели».

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# Биатлон # Дарья Домрачева # Фотофакт # калейдоскоп # Уле-Эйнар Бьорндален

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