Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален завершил карьеру по совету врачей

Новости Норвегии. Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры.

На пресс-конференции спортсмен рассказал, что основной причиной ухода стали проблемы с сердцем. По его словам, мерцательная аритмия началась у него ещё летом.

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«Я хотел бы отбегать еще несколько сезонов, но тот, что был, – мой последний. Я хотел бы сказать, что устал от биатлона, но это будет ложью. Я ухожу по совету врачей», – сообщил легендарный биатлонист.

Бьорндален упомянул о том, что ещё не решил, чем будет заниматься в будущем. Сейчас восьмикратный олимпийский чемпион хочет провести время с семьёй.

Зимой 2018 года Бьорндален поддерживал Дарью Домрачеву на играх в Пхёнчхане.