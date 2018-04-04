Исследование канадских учёных: макароны можно есть во время диеты

Новости Канады. Канадские учёные провели исследование, в рамках которого им стало известно, что макароны можно есть во время диеты.

Как сообщает BMJ Open, учёные пришли к таким выводам на основе данных двух с половиной тысяч участников исследования. В среднем испытуемым было от 40 до 48 лет, а их средний показатель индекса массы тела равнялся 30,4.

В новом исследовании учёные выяснили, что борщ помогает похудеть

Исследователи узнали, что употребление макаронных изделий вместо других углеводов в диетах с низким уровнем гликемического индекса приводило к похудению (ГИ – скорость усвоения организмом углеводов из пищи и изменения уровня глюкозы в крови).

За 12 недель испытуемые потеряли в среднем по 0,63 кг. Также был ещё ряд исследований, когда участники ели по 3,3 порции пасты в неделю. Эти люди смогли потерять 0,70 кг против 0,63 кг за то же время. Отмечается, что в дальнейшем скорость потери веса уменьшается.

Учёные из Великобритании рассказали о полезности «диеты для бедных»

В конце публикации исследователи уточняют, что у них нет информации о вреде или пользе такого питания в долгосрочной перспективе. Учёные сообщают о необходимости исследования подобной диеты не менее года, чтобы получить более достоверные результаты.

Зимой 2018 года учёные доказали, что есть углеводы на ужин – полезно.