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Исследование канадских учёных: макароны можно есть во время диеты

04 апреля 2018 14:12
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Новости Канады. Канадские учёные провели исследование, в рамках которого им стало известно, что макароны можно есть во время диеты.  

Как сообщает BMJ Open, учёные пришли к таким выводам на основе данных двух с половиной тысяч участников исследования. В среднем испытуемым было от 40 до 48 лет, а их средний показатель индекса массы тела равнялся 30,4.  

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Исследователи узнали, что употребление макаронных изделий вместо других углеводов в диетах с низким уровнем гликемического индекса приводило к похудению (ГИ – скорость усвоения организмом углеводов из пищи и изменения уровня глюкозы в крови).  

За 12 недель испытуемые потеряли в среднем по 0,63 кг. Также был ещё ряд исследований, когда участники ели по 3,3 порции пасты в неделю. Эти люди смогли потерять 0,70 кг против 0,63 кг за то же время. Отмечается, что в дальнейшем скорость потери веса уменьшается.  

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В конце публикации исследователи уточняют, что у них нет информации о вреде или пользе такого питания в долгосрочной перспективе. Учёные сообщают о необходимости исследования подобной диеты не менее года, чтобы получить более достоверные результаты.  

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# Ученые # калейдоскоп # Еда

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