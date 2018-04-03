Домрачева о Бьорндалене: Его спортивная карьера – пример для миллионов. Горжусь этим Мужчиной

«Король биатлона, король и в жизни. Горжусь этим Мужчиной», – написала белорусская биатлонистка на своей странице в социальной сети.

Дарья Домрачева (запись в Instagram ): Мужчина, разбивший границы, Мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера – пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять ещё множество поколений. Его поведение по жизни – пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть Человеком. Просто Победитель…

Поклонники пары оставляют под постом комментарии, в которых признаются: рассчитывали на ещё один сезон.

«Понятно, что это должно было когда-то случиться. Но, блииин, как же жалко. Виват, Король!»,

«Спасибо за прекрасные годы моего боления за вас и против вас! Жаль, что вы уходите. Вы олицетворение биатлона, Вы сам биатлон. Желаю крепкого здоровья! Счастья вам и вашей семье!»,

«Это, конечно, было ожидаемо, но до конца надеялась, что останется, хотя бы на год. Теперь биатлон без Великого уже будет не тот, интерес начнёт угасать! Удачи тебе, Король биатлона!».