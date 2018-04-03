Домрачева о Бьорндалене: Его спортивная карьера – пример для миллионов. Горжусь этим Мужчиной
Новости Беларуси. Четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала решение своего супруга.
Напомним, 3 апреля стало известно, что легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален уходит из профессионального спорта.
«Король биатлона, король и в жизни. Горжусь этим Мужчиной», – написала белорусская биатлонистка на своей странице в социальной сети.
Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen
Дарья Домрачева (запись в Instagram):
Мужчина, разбивший границы, Мужчина, разбивший стереотипы. Его спортивная карьера – пример для миллионов, как бороться и стремиться к цели. Карьера, которая будет вдохновлять ещё множество поколений. Его поведение по жизни – пример для всех, как уважать других. Как сохранять лицо перед трудностями. Как быть выше подводных игр. Как быть Человеком. Просто Победитель…
Запись сопровождена хештегами «король» и «победитель».
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Фото: instagram.com/dadofun
Поклонники пары оставляют под постом комментарии, в которых признаются: рассчитывали на ещё один сезон.
«Понятно, что это должно было когда-то случиться. Но, блииин, как же жалко. Виват, Король!»,
«Спасибо за прекрасные годы моего боления за вас и против вас! Жаль, что вы уходите. Вы олицетворение биатлона, Вы сам биатлон. Желаю крепкого здоровья! Счастья вам и вашей семье!»,
«Это, конечно, было ожидаемо, но до конца надеялась, что останется, хотя бы на год. Теперь биатлон без Великого уже будет не тот, интерес начнёт угасать! Удачи тебе, Король биатлона!».
Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen
Вместе с тем болельщики желают Бьорндалену, Домрачевой и их дочери Ксении счастья, удачи и благополучия.
«Уле лучший из лучших… Король… Даша, надеюсь при его поддержке в следующем году БХГ будет ваш, удачи вам, семейного счастья и благополучия...»,
«Браво Вашему мужу! Надеюсь, он ещё поможет своим опытом и дисциплиной Вам в достижении поставленных целей в биатлоне. И, возможно, Ксения станет великолепной биатлонисткой, с такими-то генами. Завершается спортивный этап и, дай Бог, начинается успешный тренерский»,
«Спасибо за всё! И огромной удачи вам, Даша, Уле и Ксения!».
Чем дальше будет заниматься Бьорндален, пока не сообщается. Во время пресс-конференции, на которой было озвучено решение о завершении карьеры, Уле-Эйнар сказал, что хочет провести время с семьёй.