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«Помогло то, что со мной были жена и дочь». Бьорндален на ОИ в Пхенчхане будет частью сборной Беларуси

26 января 2018 08:03
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Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален планирует поехать на Олимпиаду вместе со сборной Беларуси.

По информации издания VG, спортсмен поедет в Южную Корею, чтобы поддержать супругу – Дарью Домрачеву.

Восьмикратный олимпийский чемпион признался, что было тяжело принять тот факт, что ему самому не удастся принять участие в Играх.

Уле-Эйнар Бьорндален:
Были дни, когда трудно было заставить себя что-то делать. Все, что произошло, требовало затрат энергии.

Домрачева: Мне сложно поверить в то, что Уле-Эйнар не поедет на Олимпиаду

«Помогло то, что со мной были жена и дочь». Бьорндален на ОИ в Пхенчхане будет частью сборной Беларуси-1

Сейчас Бьорндален, Домрачева и их маленькая дочь Ксения находятся дома. По словам чемпиона, последние несколько дней для него были самыми счастливыми за прошедшие две недели. «Помогло то, что со мной были жена и дочь».

27 января Бьорндалену исполнится 44 года.

«Помогло то, что со мной были жена и дочь». Бьорндален на ОИ в Пхенчхане будет частью сборной Беларуси-4

Фото: instagram.com/dadofun

31 января биатлонисты отправятся в Южную Корею. Спортсмен будет частью сборной Беларуси, но, в основном, частью «команды Бьорндалена».

Напомним, биатлонист не смог квалифицироваться на Олимпиаду в составе сборной Норвегии. Некоторое время назад появилась информация, что МОК может предоставить Бьорндалену индивидуальное приглашение. Однако спортсмену не удалось его получить.

Она на правильном пути: как Бьорндален поддерживает Домрачеву перед Олимпиадой (читать далее).

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Уле-Эйнар Бьорндален # Зимняя Олимпиада – 2018

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