«Помогло то, что со мной были жена и дочь». Бьорндален на ОИ в Пхенчхане будет частью сборной Беларуси
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален планирует поехать на Олимпиаду вместе со сборной Беларуси.
По информации издания VG, спортсмен поедет в Южную Корею, чтобы поддержать супругу – Дарью Домрачеву.
Восьмикратный олимпийский чемпион признался, что было тяжело принять тот факт, что ему самому не удастся принять участие в Играх.
Уле-Эйнар Бьорндален:
Были дни, когда трудно было заставить себя что-то делать. Все, что произошло, требовало затрат энергии.
Домрачева: Мне сложно поверить в то, что Уле-Эйнар не поедет на Олимпиаду
Сейчас Бьорндален, Домрачева и их маленькая дочь Ксения находятся дома. По словам чемпиона, последние несколько дней для него были самыми счастливыми за прошедшие две недели. «Помогло то, что со мной были жена и дочь».
27 января Бьорндалену исполнится 44 года.
Фото: instagram.com/dadofun
31 января биатлонисты отправятся в Южную Корею. Спортсмен будет частью сборной Беларуси, но, в основном, частью «команды Бьорндалена».
Напомним, биатлонист не смог квалифицироваться на Олимпиаду в составе сборной Норвегии. Некоторое время назад появилась информация, что МОК может предоставить Бьорндалену индивидуальное приглашение. Однако спортсмену не удалось его получить.
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