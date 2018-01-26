«Помогло то, что со мной были жена и дочь». Бьорндален на ОИ в Пхенчхане будет частью сборной Беларуси

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален планирует поехать на Олимпиаду вместе со сборной Беларуси.

По информации издания VG, спортсмен поедет в Южную Корею, чтобы поддержать супругу – Дарью Домрачеву.

Восьмикратный олимпийский чемпион признался, что было тяжело принять тот факт, что ему самому не удастся принять участие в Играх.

Уле-Эйнар Бьорндален:

Были дни, когда трудно было заставить себя что-то делать. Все, что произошло, требовало затрат энергии.