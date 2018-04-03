«Ты для нас навсегда кумир»: в социальных сетях прокомментировали уход Уле-Эйнара Бьорндалена из профессионального спорта

Новости Норвегии. На пресс-конференции Уле-Эйнар Бьорндален сообщил о завершении спортивной карьеры. По его словам, причиной ухода стали проблемы с сердцем. Уход «Короля биатлона» вызвал смешанные чувства у всех поклонников этого спорта. Многие известные люди прокомментировали решение норвежского спортсмена. «Уле-Эйнар Бьорндален завершает карьеру! Спасибо ему за всё! Я в печали», – написал в Instagram Дмитрий Губерниев.

Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Дарья Домрачева: Его спортивная карьера – пример для миллионов. Горжусь этим Мужчиной «Всегда жаль, когда уходят такие звезды – Бьорндалена десятилетиями ждали на трассе, и он на протяжении этих лет был ее украшением», – рассказал Александр Тихонов корреспонденту ТАСС. «Бьорндален с детства меня мотивировал на подвиги, на тренировки. Я был ещё маленький, когда он выступал на международной арене. Бьорндален — олицетворение биатлона для детей того поколения, которые выросли на его гонках», – приводит слова Дмитрия Малышко Чемпионат.com.

Фото: NordicFocus GmbH (facebook.com/OleEinarBjoerndalen)

Выбор Уле-Эйнара вызвал множество отзывов в социальных сетях. «Величайший спортсмен! Король биатлона навсегда! Навсегда самый лучший! Спасибо тебе, Уле, за те эмоции, которые доставляли твои выступления. Биатлонные трассы опустели. Не хочется говорить «до свидания», но ты для нас навсегда кумир!», «Эх, вот и закончилась эпоха Легендарного Уле, но желаем счастья этому Великому Человеку в новой жизни вне гонок!», «Какая-то печаль. Очень жалко, но он вписал своё имя в историю мирового спорта – Бьорндален! Спасибо, Великий!», «Спасибо такому великому спортсмену за его энергетику и спортивное долголетие».

Фото: instagram.com/dadofun