«Молимся, чтобы так всё и было». Фёдор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»
Выход седьмого сезона «Сватов» запланирован на 2021 год. Об этом в интервью изданию Teleprogramma.pro рассказал Фёдор Добронравов.
Исполнитель роли Ивана Будько пояснил, что вся съёмочная группа опасается называть точные сроки выхода кинокартины на экраны, поскольку запуск уже не раз переносился из-за разных причин.
Фото: instagram.com/svati_official
По словам Добронравова, теперь можно точно сказать, что седьмой сезон всё-таки выйдет.
«Если бог даст и всё пойдёт по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так всё и было», – уточнил Фёдор Викторович.
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Фото: instagram.com/svati_official
Стоит отметить, что в предстоящем сезоне ожидается появление новых персонажей. Молодого Ивана Будько сыграет сын Добронравова – Виктор, а роль юной Валентины сыграет Дарья Рыбак.
Фото: instagram.com/svati_official
Напомним, съёмки седьмого сезона «Сватов» стартовали летом 2017 года и проходили на территории Беларуси. Актёры и поклонники сериала делились фотографиями со съёмочного процесса – здесь подробнее.
Фото: instagram.com/svati_official
Осенью того же года Фёдору Добронравову был запрещён въезд в Украину, по этой причине не было разрешено показывать сериал. Производители «Сватов» тогда прокомментировали сложившуюся ситуацию – читайте далее.
Фото: instagram.com/svati_official
Что касается отношений между актёрами, то там тоже не всегда всё было гладко. С одной стороны мужчины вели себя по-джентльменски, а с другой – некоторое время был конфликт между Татьяной Кравченко и Людмилой Артемьевой (подробности).