«Молимся, чтобы так всё и было». Фёдор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»

Исполнитель роли Ивана Будько пояснил, что вся съёмочная группа опасается называть точные сроки выхода кинокартины на экраны, поскольку запуск уже не раз переносился из-за разных причин.

Выход седьмого сезона «Сватов» запланирован на 2021 год. Об этом в интервью изданию Teleprogramma.pro рассказал Фёдор Добронравов.

По словам Добронравова, теперь можно точно сказать, что седьмой сезон всё-таки выйдет.

«Если бог даст и всё пойдёт по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так всё и было», – уточнил Фёдор Викторович.

Почему Вы смотрите «Сваты»? Рассказываем, чем сериал притягивает и внуков, и бабушек