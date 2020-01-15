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«Молимся, чтобы так всё и было». Фёдор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»

15 января 2020 13:37
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Выход седьмого сезона «Сватов» запланирован на 2021 год. Об этом в интервью изданию Teleprogramma.pro рассказал Фёдор Добронравов. 

Исполнитель роли Ивана Будько пояснил, что вся съёмочная группа опасается называть точные сроки выхода кинокартины на экраны, поскольку запуск уже не раз переносился из-за разных причин. 

«Молимся, чтобы так всё и было». Фёдор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»-1

Фото: instagram.com/svati_official 

По словам Добронравова, теперь можно точно сказать, что седьмой сезон всё-таки выйдет. 

«Если бог даст и всё пойдёт по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так всё и было», – уточнил Фёдор Викторович. 

Почему Вы смотрите «Сваты»? Рассказываем, чем сериал притягивает и внуков, и бабушек 

«Молимся, чтобы так всё и было». Фёдор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»-4

Фото: instagram.com/svati_official 

Стоит отметить, что в предстоящем сезоне ожидается появление новых персонажей. Молодого Ивана Будько сыграет сын Добронравова – Виктор, а роль юной Валентины сыграет Дарья Рыбак. 

«Молимся, чтобы так всё и было». Фёдор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»-7

Фото: instagram.com/svati_official 

Напомним, съёмки седьмого сезона «Сватов» стартовали летом 2017 года и проходили на территории Беларуси. Актёры и поклонники сериала делились фотографиями со съёмочного процесса – здесь подробнее

«Молимся, чтобы так всё и было». Фёдор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»-10

Фото: instagram.com/svati_official 

Осенью того же года Фёдору Добронравову был запрещён въезд в Украину, по этой причине не было разрешено показывать сериал. Производители «Сватов» тогда прокомментировали сложившуюся ситуацию – читайте далее

«Молимся, чтобы так всё и было». Фёдор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»-13

Фото: instagram.com/svati_official 

Что касается отношений между актёрами, то там тоже не всегда всё было гладко. С одной стороны мужчины вели себя по-джентльменски, а с другой – некоторое время был конфликт между Татьяной Кравченко и Людмилой Артемьевой (подробности). 

# Кино # калейдоскоп # Федор Добронравов # Виктор Добронравов # Татьяна Кравченко # Людмила Артемьева # Дарья Рыбак

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