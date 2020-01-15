«Вы сможете переосмыслить свою жизнь». Уникальные письма с трогательными историями фронтовиков можно почитать на телефоне

«Военные письма… Ветхие от времени, пожелтевшие, залитые слезами, перечитанные много раз и тогда, в войну, и сейчас, в мирное время. Эти письма – живая память. Пересматриваешь их снова и снова: читаешь о любви – там про войну, читаешь о войне там – там про любовь...», – такими строками открывается совместный проект Белорусского телеграфного агентства и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны «Судьбы, сложенные в треугольник».

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – координатор проекта «Судьбы, сложенные в треугольник» – Наталия Десятник. Из названия понятно, что речь идет о письмах фронтовиков и об их судьбе. Какая суть этого проекта? Наталия Десятник, координатор проекта «Судьбы, сложенные в треугольник»:

В музее истории Великой Отечественной войны хранится эта коллекция писем, она очень дорога сотрудникам музея и они с нами поделились этой информацией. Конечно, это уникальная коллекция, трогательная, как они ее называют, потому что участники войны писали все, они старались как можно полнее воссоздавать эту картину войны. Вот эти слова Юлии Друниной очень хорошо характеризуют уникальность этих писем.



Каким образом будет происходит знакомство? Как люди смогут прикоснуться к этой реликвии?

Наталия Десятник:

Теперь это знакомство стало доступно каждому, оно будет у вас на экранах. Вы можете в любой удобной для вас обстановке открыть любой свой гаджет и с экрана посмотреть на эти письма, приблизить, рассмотреть, все это теперь придет к вам домой, если вы захотите, вы проникнетесь этой историей и атмосферой. Вы будете не просто читать, вы будете сопереживать.

Сами эти письма хранятся в музее? Наталия Десятник:

Они хранятся в музее, здесь будут оцифрованные их версии и их будет сопровождать история.

Где это можно увидеть? Наталия Десятник:

Вы сможете зайти на наш сайт, по ссылке перейти на наш крупный проект «Хроника Победы» и посмотреть все, что было нами сделано к 75-летию.

Когда читаешь такие письма, хочется узнать о судьбе этого человека. Наталия Десятник:

Конечно, проект так и называется «Судьбы, сложенные в треугольник». Мы рассказываем эти личные истории и знакомим с этими героями. Там есть как прославленные герои, известные личности: Доватор, Воронянский, так и самые обычные люди. Мы все это вам расскажем и вы сможете к нам присоединяться каждую неделю, читать эти истории, читать документы и смотреть фотографии.



Какая цель проекта?

Наталия Десятник:

Мы хотим познакомить как можно более широкую аудиторию с этими документами. Это же не просто сухие документы, где только цифры и факты, это человеческие истории и они очень эмоциональные. Появляется полная картина войны в деталях с эмоциями, вы не просто читаете, вы проживаете, сопереживаете и ощущаете. Это дает очень яркое впечатление и вы сможете переосмыслить свою жизнь.

Там есть, помимо известных личностей, простые люди. Удалось ли проследить их судьбы? Наталия Десятник:

Да. Там, конечно, есть грустные истории погибших фронтовиков, письма, которые принесли родственники, но там есть и счастливые истории. Люди, которые выжили, познакомились. Например, у нас есть проект с очень светлой историей, мы хотели продлить вот это ощущение праздников. Мы выбрали такую историю, которая перекликается с рождественским чудом. Пара еще познакомилась во время войны, очень трогательная переписка и после войны им удалось выжить, пожениться и они справили свой полувековой юбилей. Там их фотографии.

Как трогательно и с любовью они смотрят друг на друга, там есть хорошие и светлые истории.