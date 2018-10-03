Сваты-7. Людмила Артемьева рассказала, как мужчины вели себя на съемках
Одна из исполнительниц главных ролей в сериале «Сваты-7» Людмила Артемьева рассказала о закулисье проекта.
Историю актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
Людмила Артемьева:
На съёмках «Сватов» никто не позволял себе халтурить и показывать плохое настроение. Я не знаю, когда наш режиссер спал и ел. Но при таком сложном режиме работы он ни разу не продемонстрировал недовольство. Это касается всех. Но главное, какие внимательные в съемочной группе были мужчины: и ручку вовремя подавали, и комплиментик отвешивали. В театре в Москве меня окружают одни боевые подруги. А на съемках я – женщина.
Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva
Людмила Артемьева регулярно отмечает, что «Сваты» для нее – это больше, чем просто рабочий проект. Это «киносемья».
Актриса также поделилась еще одной историей со съемок.
Людмила Артемьева:
На съёмочной площадке сериала «Сваты» всегда царит открытость. Каждый актёр волен принять участие в обсуждении кадра, предложить свою идею или дать какой-либо совет. Обычно мы собираемся все вместе и просматриваем отснятый материал, чтобы картина получилась более насыщенной и без каких-либо противоречий. Хорошо поставленный кадр, юмор режиссёра и актёров – вот идеальный рецепт нашего проекта под названием «Сваты».
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По словам исполнительницы одной из главных ролей, она является полной противоположностью своей героини – Ольги Ковалевой. Людмила Артемьева рассказала, что ей не сразу удалось войти в образ. Но актриса видит, как в течение сезонов меняется Ольга Ковалева. Она стала более милой и семейной. Актриса отметила, что зритель обязательно заметит это на экране.
Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva
Точную дату премьеры седьмого сезона актриса не назвала, но отметила, что команда обязательно вернется к зрителю.
Людмила Артемьева:
Мы обязательно вернёмся к Вам, нашим зрителям, с новым сезоном, стоит лишь подождать.
Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva
Поклонники сериала в комментариях написали, что готовы ждать выхода новых серий столько, сколько нужно – ведь можно пересмотреть предыдущие сезоны, которые «зритель уже знает наизусть».
Съемки нового сезона сериала начались больше года назад – в июле 2017 года. Большую часть эпизодов снимали в Беларуси.
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