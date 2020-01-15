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Та самая Алиса. Как выглядела девочка, которая стала главной героиней книги Льюиса Кэрролла?

15 января 2020 10:22
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«Мало кто находит выход, некоторые не видят его, даже если найдут, а многие даже не ищут», – Льюис Кэрролл. 

Сложно поверить, что это цитата из детской книги, правда? Только повзрослев и ещё раз перечитав «Алису в стране чудес», можно по-настоящему понять, что автор книги является не только писателем, но также математиком, философом и логиком. 

В 1856 году Льюис познакомился с семьёй Генри Лидделла, в которой была и 4-летняя девочка, ставшая прототипом главного персонажа книги Кэрролла. Поскольку писатель увлекался фотографией, он попросил у Генри разрешения сфотографировать его дочек. Мужчина не возражал. 

Та самая Алиса. Как выглядела девочка, которая стала главной героиней книги Льюиса Кэрролла?-1

Фото: instagram.com/ka_yla9013 

Позже Льюис подружился с девочками. Как-то раз он решил рассказать им сказку о девочке в волшебной стране. Сёстрам рассказ очень понравился, а Алиса Лидделл попросила мужчину придумать большую историю, в которой будет «много глупостей». Так и появилась на свет книга «Алиса в Стране чудес». 

Сама сказка очень популярна и хорошо известна. Книга переведена на 125 языков, а история различным образом экранизирована в фильмах и мультфильмах около 40 раз. С другой стороны, историю прообраза Алисы знает не так уж много людей. 

Та самая Алиса. Как выглядела девочка, которая стала главной героиней книги Льюиса Кэрролла?-4

Фото: instagram.com/disneydanielle1928 

Включая саму Алису, в семье было десять детей. В детстве девочка любила рисовать, и некоторые художники считали, что у неё есть талант. Повзрослев, Лидделл вышла замуж за крикетиста Реджинальда Харгривса, в семье родились трое мальчиков. Старшие дети женщины погибли в Первой мировой войне. 

Во время замужества Алиса занималась работой по дому, а также стала первым президентом Женского Института при деревне Эмери-Дон. С Льюисом Лидделл виделась в последний раз за 7 лет до его смерти, женщина вместе с сёстрами приезжала навестить писателя. 

Та самая Алиса. Как выглядела девочка, которая стала главной героиней книги Льюиса Кэрролла?-7

Фото: instagram.com/lisab.jensen 

После смерти мужа Алиса нуждалась в деньгах, чтобы оплачивать счета, поэтому она продала рукописный экземпляр «Приключений Алисы под землёй». Эту книгу, которая является неотредактированной версией «Алисы в Стране чудес», Кэрролл подарил Лидделл на Рождество в 1863 году. 

Умерла Алиса 16 ноября 1934 года. На её могильном камне, который расположен на кладбище у церкви Собора Святого Михаила и Всех Ангелов в деревне Линдхёрст графства Гэмпшир, выгравированы следующие слова: «Могила миссис Реджинальд Харгривс, Алисы из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла». 

Та самая Алиса. Как выглядела девочка, которая стала главной героиней книги Льюиса Кэрролла?-10

Фото: Rosenbach Museum and Library 

«Интересно было бы поглядеть на то, что от меня останется, когда меня не останется», – Льюис Кэрролл. 

Ранее мы заинтересовались другим популярным, но уже вымышленным персонажем. 

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# Кино # калейдоскоп # Фотофакт

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