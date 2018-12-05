Почему Вы смотрите «Сваты»? Рассказываем, чем сериал притягивает и внуков, и бабушек

Признаться честно, не тянет к современным семейным телесериалам. Сплошное «г». Согласитесь: не хватает в них настоящей жизни – всего того, что окружает нас каждый день. Какие-то чужие герои, надуманные сцены, не попадающие в душу литературные диалоги и реплики напрочь отворачивают голову от экрана, а рука тянется к пульту. И что они там думают о своих рейтингах?! «Сваты» тоже по привычке не стал смотреть. Даже тогда, когда о сериале заговорили в дачных беседках, в транспорте и офисах. Как проходили съемки сериала «Сваты-7» в Беларуси: фото с киноплощадки

Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

Как-то вечерком, чтобы совсем уж не быть белой вороной, открыл ноутбук и посмотрел одну серию. И Вы знаете, – зацепило. Иван Степаныч в алкоголичке и цветастых труселях, простоватая Валентина Петровна и манерная городская интеллигентка Ольга Николаевна, продвинутые дети и шаловливые внуки, – все как настоящие. И бытовые ситуации как будто взяты из нашей жизни. Что же будет дальше в «Сватах»? Людмила Артемьева продолжает рассказывать о сериале

Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

Немного найдется нормальных (!) семейств, где отношения между мужьями и женами, между родителями и детьми, между близкими и дальними родственниками складываются иначе, чем в сериале. Ведь там много добра, искренности и любви, на чем, собственно, дом и держится. Многие в сериале могут узнать себя. «Машуня, а где мои носки?..» Скажите, мужики, ну кто из нас периодически не достает жену этим вполне резонным вопросом? Мы встречаем среди наших соседей таких, как показаны в фильме («Как будто сосед не может быть алкаш»). И какие номера, подобные киношным, могут «отмочить» наши дети, мы тоже знаем («Жень, это на какие олимпиады в таком виде ездят?»). Спустя 10 лет. Как изменились актрисы, сыгравшие роль внучки Жени в сериале «Сваты»

Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

На экране, правда, больше иронии и юмора, чем в нашей ежедневности. Но на то оно и комедийное кино, на то и талант авторов, чтобы юмор реальной жизни умножить на два. В этом ведь тоже есть свой смысл. Если человек живет букой, окружающим с ним тяжело и скучно. А вот посмотрит он «Сватов» и, возможно, научится смотреть на мир веселее. Американская комедийная актриса Филлис Диллер – вроде нашей Фаины Раневской – как-то очень метко сказала: «Даже кривая улыбка может всё выправить». Когда премьера. Звезда «Сватов» Татьяна Кравченко показала фото со съёмок

Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva

Почему мы смотрим этот сериал? Что притягивает к нему зрителей – от внуков до бабушек? Почему в интернете по 15-20 миллионов просмотров и куча комментариев на каждую серию? Потому что люди – и малыши, и взрослые – любят рассматривать себя в зеркало. А «Сваты» – и есть зеркало. Там во многих эпизодах мы узнаем себя. Это мой ответ на эти вопросы. А в комментариях есть и другие. Кто-то считает сериал энциклопедией правильной семьи, кто-то средством от депрессии, еще кто-то просто мечтает о такой жизни и таких земных отношениях. Александр Феклистов о съёмках сериала «Сваты-7» в Беларуси: «Сюжет гуляет. Видите, я окольцован уже»

Фото: instagram.com/lyudmilartemyeva