Маленький розыгрыш, или как не нужно шутить над родителями
Как-то раз мужчине было скучно, и он задумал разыграть своего отца. Затея была проста: каждый день приклеивать что-нибудь к потолку, пока владелец вещи не обнаружит пропажу и не найдёт свои вещи.
В первый день автор истории приклеил к потолку отцовские очки. Мужчина пояснил, что это очки для чтения, и его родитель может обходиться без них.
Фото: reddit.com/user/SeamanTheSailor
Во второй день на потолке надёжно было приклеено крепление для телефона.
Фото: reddit.com/user/SeamanTheSailor
На третий день коллекцию вещей на потолке пополнил ботинок. Поскольку дело начало принимать серьёзный оборот, автор истории сказал, что решил сыграть по-крупному.
Фото: reddit.com/user/SeamanTheSailor
День четвёртый ознаменовался пропажей пульта от телевизора. Пользователи, следившие за проделками автора истории, признали, что это очень рискованный ход.
Фото: reddit.com/user/SeamanTheSailor
После этого отец мужчины нашёл пропавшие вещи и назвал сына дерзким наглецом. Позже родитель и ребёнок посмотрели вместе комментарии к публикациям мужчины, посмеялись и помирились.
Фото: reddit.com/user/SeamanTheSailor
Ранее мы рассказывали об истории, в которой отец стал виновником незабываемого фото дочери. Посмотреть на снимок можно здесь.