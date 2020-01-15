Маленький розыгрыш, или как не нужно шутить над родителями

Как-то раз мужчине было скучно, и он задумал разыграть своего отца. Затея была проста: каждый день приклеивать что-нибудь к потолку, пока владелец вещи не обнаружит пропажу и не найдёт свои вещи.

В первый день автор истории приклеил к потолку отцовские очки. Мужчина пояснил, что это очки для чтения, и его родитель может обходиться без них.