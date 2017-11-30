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В Украине запретили показ сериала «Сваты»: что произошло?

30 ноября 2017 09:14
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Новости Украины. Сериал «Сваты» запретили в Украине. Это произошло из-за того, что исполнителю главной роли Федору Добронравову не разрешен въезд на территорию страны.

На экраны вышло уже 6 сезонов популярного комедийного сериала. Первый сезон был выпущен в 2008 году, а шестой – в 2012 году.

В 2018 году состоится премьера седьмого сезона, который ждали больше 5 лет. Съемки новых серий проходили в Грузии и Беларуси.

Как снимают сериала «Сваты-7» в Беларуси: фото с киноплощадки

В Украине запретили показ сериала «Сваты»: что произошло?-1

Фото: svati_serial

Актер Федор Добронравов был внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Если в фильме играет роль один из представителей списка, то его законодательно запрещают к показу. При невыполнении решения прокатчикам грозит штраф.

По информации СБУ, Добронравову запретили въезд на территорию страны из-за посещения Крыма.

В Украине запретили показ сериала «Сваты»: что произошло?-4

Владимир Зеленский. Скриншот из видео

Производители сериала – украинская студия «Квартал-95» – прокомментировали решение о запрете проекта. Видеообращение Владимира Зеленского посмотрели более 2,3 млн раз.

Владимир Зеленский, автор и художественный руководитель «Квартала 95»:
Если Добронравов нарушил закон, то он обязан сюда не въезжать. Но связи между Добронравовым и тысячей людей, которые работали над этим проектом последние 15 лет, никакой нет. Этот сериал любят и смотрят миллионы. Если стоит задача просто забрать этот сериал от людей, то вы скажите напрямую, а не придумывайте различные поводы. Вы боретесь с тем, что объединяет миллионы телезрителей все эти долгие годы.

# Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Федор Добронравов # Владимир Зеленский

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