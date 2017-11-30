В Украине запретили показ сериала «Сваты»: что произошло?

Новости Украины. Сериал «Сваты» запретили в Украине. Это произошло из-за того, что исполнителю главной роли Федору Добронравову не разрешен въезд на территорию страны.

На экраны вышло уже 6 сезонов популярного комедийного сериала. Первый сезон был выпущен в 2008 году, а шестой – в 2012 году.

В 2018 году состоится премьера седьмого сезона, который ждали больше 5 лет. Съемки новых серий проходили в Грузии и Беларуси.