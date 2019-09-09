«Посмотри, что она делает». Между двумя главными актрисами «Сватов» на съёмках был конфликт
Татьяна Кравченко – исполнительница одной из главных ролей в сериале «Сваты» – рассказала о том, на кого похожа ее героиня, а также о конфликте с коллегой по площадке.
Актриса в программе «Судьба человека» рассказала, что взяла в образ героини Валюхи что-то от своей мамы. Однако Татьяна Кравченко призналась, что ее маму обижает такое сравнение. Она даже спрашивала у дочери: «Ну какая я Валюха». И актрисе приходилось объяснять, что это сравнение не про то, что она сельским хозяйством занимается, а про манеру.
«Походка, реакция, громкость – это все от мамы. Вот это я имела ввиду, а она буквально восприняла на свой счет, что она Валюха».
Кадр из программы «Судьба человека»
Единственная дочь Татьяны Кравченко – Анна – призналась, что ее мама не изменилась после успеха «Сватов».
«Мама ничего не играет там просто – она в жизни такая же добрая, громкая, отходчивая, готовит вкусно. Мама не поменялась, и на дом это никак не повлияло», – добавила Анна.
Девушка также рассказала, что образ Валюхи действительно напоминает ей бабушку.
«Очень много там бабулиных прибауток, походка, как она руками машет, голос повышает, ну и «гэкает» – это точно от бабушки».
Татьяна Кравченко отметила, что ей столько лет приходилось исправлять во МХАТе говор, а в итоге пришлось все равно вернуться к нему.
«Меня, наверное, вообще никто не любил». Как менялась актриса из «Сватов»?
Ведущий программы – Борис Корчевников – спросил у актрисы, почему в начале съемок не сложились отношения с коллегой по площадке Людмилой Артемьевой. Он зачитал цитату из другого интервью, в которой актриса рассказывала, что как только пришла на съемочную площадку, то обратила внимание на то, что Артемьева вела себя как звезда.
Татьяна Кравченко:
Поначалу мне не нравилось, как она себя вела. Я это вслух говорила. Она все время на камеру. Устроит мезансцену режиссер, а она – мне неудобно – и разворачивает меня просто спиной. Ну что это такое. Ко мне уже все подбегали, Васильев подбегал – посмотри, что делает. Мы не скандалили, как бывает, рвут волосы партнерше. Нет, такого не было.
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