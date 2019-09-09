«Посмотри, что она делает». Между двумя главными актрисами «Сватов» на съёмках был конфликт

Татьяна Кравченко – исполнительница одной из главных ролей в сериале «Сваты» – рассказала о том, на кого похожа ее героиня, а также о конфликте с коллегой по площадке.

Актриса в программе «Судьба человека» рассказала, что взяла в образ героини Валюхи что-то от своей мамы. Однако Татьяна Кравченко призналась, что ее маму обижает такое сравнение. Она даже спрашивала у дочери: «Ну какая я Валюха». И актрисе приходилось объяснять, что это сравнение не про то, что она сельским хозяйством занимается, а про манеру.

«Походка, реакция, громкость – это все от мамы. Вот это я имела ввиду, а она буквально восприняла на свой счет, что она Валюха».