Гас Ван Сент: лучшие фильмы культового независимого режиссера
В мире кинематографа на виду всегда находятся актеры и актрисы, а вот главным людям – режиссерам – приходится оставаться в тени. На слуху у широкой публики имена культовых постановщиков прошлого, а современникам нужно очень стараться, чтобы привлечь к своей персоне внимание и войти в историю.
Кто-то, как Пол Томас Андерсон, обретает славу благодаря своим выдающимся работам, другие, по примеру Питера Джексона, прославляются за счет размашистых блокбастеров, а третьих и вовсе больше знают не за киноработы, а за политическую деятельность – Оливера Стоуна, например.
Гас Ван Сент в этом смысле удивительный режиссер – его знают и ценят во всем мире, хотя сам постановщик не делает для этого ровным счетом ничего.
«Недавно я понял одну ужасную вещь: моя жизнь почти не изменилась с тех пор, как мне было 12 и я стал отгораживаться от внешнего мира».
Ван Сент из тех режиссеров, которые снимают кино скорее для себя, чем для публики, да он и сам описывает свой стиль как «Иду-сам-не-знаю-куда». Но вот парадокс – личные картины постановщика находят отклик в сердцах миллионов зрителей, а его авторскую манеру не спутаешь ни с одним другим режиссером. Ван Сент более тридцати лет снимает кино о сложных вещах. Но говорит он в своих фильмах на понятном языке и затрагивает близкие всем темы – любовь, которая у каждого своя, одиночество, проблемы юности, борьба за свои идеалы, смерть. Картины режиссера не бывают скучны, хотя они полны бесконечно длинных планов природы, плывущих облаков, съемка некоторых сцен замедленна, а монтаж не соответствует существующим правилам.
Кажется, только Ван Сент мог снять фильм, где полтора часа Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек молча бродят по пустыни, но который при этом совсем не скучно смотреть. Но сегодня мы воспользуемся случаем (24 июля Гасу Ван Сенту исполняется 65 лет) и поговорим не про «Джерри» и другие арт-хаусные эксперименты режиссера, а про те картины, которыми он обеспечил себе место в истории и навсегда изменил образ независимого кино не только в США, но и во всем мире.
«Современное кино превращается в проповедь: ты перестаешь думать, просто получаешь информацию».
«Аптечный ковбой» (1989)
Уже второй полнометражный фильм Ван Сента стал фестивальным хитом и обеспечил режиссеру безоблачное будущее. Мрачная история о четырех наркоманах, которые грабят аптеки, чтобы добыть очередную дозу завоевала специальный приз Берлинского кинофестиваля и звание лучшего независимого фильма года. Картина стала знаковой для исполнителя главной роли Мэтта Диллона – с нее начался переход актера из молодежного кино во взрослую лигу. Еще одну важную роль в фильме сыграл культовый писатель-битник, автор «Голого завтрака» Уильям Берроуз. В историю кинематографа «Аптечный ковбой» вошел знаменитой сценой с «приносящей неудачи» шляпой.
«Умереть во имя» (1995)
Гаса Ван Сента часто называют «крестным отцом», который открывает двери в профессию многим талантливым актерам. Роли в «Умереть во имя» стали «золотыми билетами» для Николь Кидман, Хоакина Феникса и Кейси Аффлека. Блистательная черная комедия, в которой Кидман сыграла свою, возможно, лучшую роль, подкупает цинизмом, злой моралью и агрессивным стилем. Сюжет фильма строится вокруг обворожительной журналистки, которая заставляет трех старшеклассников убить своего мужа, так как тот мешает ее карьере. Картина стала образцовой сатирой на современное общество, а героиня Николь навсегда прописалась во всех списках лучших злодеек кинематографа.
Николь Кидман, Гас Ван Сент и Кейси Аффлек в 2016 году. Фото: Variety
«Чем дальше, тем больше в журналистике от развлечений, а в развлечениях — от журналистики».
«Умница Уилл Хантинг» (1997)
Самый известный, но самый нетипичный фильм Ван Сента. Историю о том, как молодые Мэтт Дэймон и Бен Аффлек написали сценарий, через Кейси передали его единственному знакомому режиссеру и уговорили его дать им самим сыграть в картине главные роли, знают даже далекие от кинематографа люди. Но в любом случае, трогательная и умная история о пареньке из Бостона, который работает уборщиком, а по ночам решает сложные математические задачи, покорила миллионы зрителей. Сюжет этого фильма стал одним из самых пародируемых в мире, а его авторы до сих пор ассоциируются у широкой публики именно с этой картиной. «Умница Уилл Хантинг» принес Мэтту и Бену сценарный «Оскар», а Ван Сенту первую режиссерскую номинацию. Наград могло быть куда больше, но фильму не повезло выйти в один год с «Титаником».
«Слон» (2003)
В новом веке Гас Ван Сент ударился в эксперименты. «Слон» − второй фильм из так называемой «трилогии смерти», куда также входят медитативный «Джерри» и совсем странный «Последние дни». Разыгранная непрофессиональными актерами ужасающая история о подростках, которые смогли раздобыть оружие и расстреляли своих одноклассников, произвела настоящий фурор. Очень многие всей душой возненавидели этот фильм, но это не помешало «Слону» получить главный приз Каннского кинофестиваля, пальмовую ветвь за лучшую режиссуру и еще несколько больших наград. Кино это необычное – оно построено на длинных кадрах, а некоторые моменты повторяются с разных точек зрения.
«В 16-17 лет ты выстраиваешь самые важные связи с внешним миром. Это уже на всю жизнь. Если спросить у 70-летнего старика, какая у него любимая песня, это будет песня, которую он слушал в 16».
«Харви Милк» (2008)
Последний на сегодняшний день фильм Гаса Ван Сента, который имел громкий успех и принес режиссеру вторую оскаровскую номинацию. Биографическая драма об известном политическом деятеле, который посвятил свою жизнь борьбе за права меньшинств. Фильм был тепло встречен публикой, принес Шону Пенну «Оскар» за лучшую мужскую роль и вернул интерес массовой аудитории к Ван Сенту. Вот только сам режиссер не поддался новой волне шумихи вокруг своей личности.
После «Харви Милка» у него вышло всего три художественных фильма – подростковая драма «Не сдавайся», очередной проект с Мэттом Дэймоном «Земля обетованная» и забуканый в Каннах (кстати, незаслуженно) «Море деревьев». Все эти картины были встречены довольно прохладно, но режиссеру, похоже, все равно. На следующий год запланирован выход нового фильма Ван Сента с Хоакином Фениксом в главной роли. О нем пока неизвестно никаких подробностей, но то, что эта картина станет событием – неоспоримый факт.
«Главное правило интриги: зритель должен знать, что что-то произойдет, но не должен знать — когда».