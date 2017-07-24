Гас Ван Сент: лучшие фильмы культового независимого режиссера

В мире кинематографа на виду всегда находятся актеры и актрисы, а вот главным людям – режиссерам – приходится оставаться в тени. На слуху у широкой публики имена культовых постановщиков прошлого, а современникам нужно очень стараться, чтобы привлечь к своей персоне внимание и войти в историю. Кто-то, как Пол Томас Андерсон, обретает славу благодаря своим выдающимся работам, другие, по примеру Питера Джексона, прославляются за счет размашистых блокбастеров, а третьих и вовсе больше знают не за киноработы, а за политическую деятельность – Оливера Стоуна, например. Гас Ван Сент в этом смысле удивительный режиссер – его знают и ценят во всем мире, хотя сам постановщик не делает для этого ровным счетом ничего.

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«Недавно я понял одну ужасную вещь: моя жизнь почти не изменилась с тех пор, как мне было 12 и я стал отгораживаться от внешнего мира». Ван Сент из тех режиссеров, которые снимают кино скорее для себя, чем для публики, да он и сам описывает свой стиль как «Иду-сам-не-знаю-куда». Но вот парадокс – личные картины постановщика находят отклик в сердцах миллионов зрителей, а его авторскую манеру не спутаешь ни с одним другим режиссером. Ван Сент более тридцати лет снимает кино о сложных вещах. Но говорит он в своих фильмах на понятном языке и затрагивает близкие всем темы – любовь, которая у каждого своя, одиночество, проблемы юности, борьба за свои идеалы, смерть. Картины режиссера не бывают скучны, хотя они полны бесконечно длинных планов природы, плывущих облаков, съемка некоторых сцен замедленна, а монтаж не соответствует существующим правилам.

Фото: John Merphie

Кажется, только Ван Сент мог снять фильм, где полтора часа Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек молча бродят по пустыни, но который при этом совсем не скучно смотреть. Но сегодня мы воспользуемся случаем (24 июля Гасу Ван Сенту исполняется 65 лет) и поговорим не про «Джерри» и другие арт-хаусные эксперименты режиссера, а про те картины, которыми он обеспечил себе место в истории и навсегда изменил образ независимого кино не только в США, но и во всем мире. «Современное кино превращается в проповедь: ты перестаешь думать, просто получаешь информацию». «Аптечный ковбой» (1989)

Фото: imdb.com

Уже второй полнометражный фильм Ван Сента стал фестивальным хитом и обеспечил режиссеру безоблачное будущее. Мрачная история о четырех наркоманах, которые грабят аптеки, чтобы добыть очередную дозу завоевала специальный приз Берлинского кинофестиваля и звание лучшего независимого фильма года. Картина стала знаковой для исполнителя главной роли Мэтта Диллона – с нее начался переход актера из молодежного кино во взрослую лигу. Еще одну важную роль в фильме сыграл культовый писатель-битник, автор «Голого завтрака» Уильям Берроуз. В историю кинематографа «Аптечный ковбой» вошел знаменитой сценой с «приносящей неудачи» шляпой. «Умереть во имя» (1995)

Фото: imdb.com

Гаса Ван Сента часто называют «крестным отцом», который открывает двери в профессию многим талантливым актерам. Роли в «Умереть во имя» стали «золотыми билетами» для Николь Кидман, Хоакина Феникса и Кейси Аффлека. Блистательная черная комедия, в которой Кидман сыграла свою, возможно, лучшую роль, подкупает цинизмом, злой моралью и агрессивным стилем. Сюжет фильма строится вокруг обворожительной журналистки, которая заставляет трех старшеклассников убить своего мужа, так как тот мешает ее карьере. Картина стала образцовой сатирой на современное общество, а героиня Николь навсегда прописалась во всех списках лучших злодеек кинематографа.

Николь Кидман, Гас Ван Сент и Кейси Аффлек в 2016 году. Фото: Variety

«Чем дальше, тем больше в журналистике от развлечений, а в развлечениях — от журналистики». «Умница Уилл Хантинг» (1997)

Фото: imdb.com

Самый известный, но самый нетипичный фильм Ван Сента. Историю о том, как молодые Мэтт Дэймон и Бен Аффлек написали сценарий, через Кейси передали его единственному знакомому режиссеру и уговорили его дать им самим сыграть в картине главные роли, знают даже далекие от кинематографа люди. Но в любом случае, трогательная и умная история о пареньке из Бостона, который работает уборщиком, а по ночам решает сложные математические задачи, покорила миллионы зрителей. Сюжет этого фильма стал одним из самых пародируемых в мире, а его авторы до сих пор ассоциируются у широкой публики именно с этой картиной. «Умница Уилл Хантинг» принес Мэтту и Бену сценарный «Оскар», а Ван Сенту первую режиссерскую номинацию. Наград могло быть куда больше, но фильму не повезло выйти в один год с «Титаником». «Слон» (2003)

Фото: imdb.com

В новом веке Гас Ван Сент ударился в эксперименты. «Слон» − второй фильм из так называемой «трилогии смерти», куда также входят медитативный «Джерри» и совсем странный «Последние дни». Разыгранная непрофессиональными актерами ужасающая история о подростках, которые смогли раздобыть оружие и расстреляли своих одноклассников, произвела настоящий фурор. Очень многие всей душой возненавидели этот фильм, но это не помешало «Слону» получить главный приз Каннского кинофестиваля, пальмовую ветвь за лучшую режиссуру и еще несколько больших наград. Кино это необычное – оно построено на длинных кадрах, а некоторые моменты повторяются с разных точек зрения. «В 16-17 лет ты выстраиваешь самые важные связи с внешним миром. Это уже на всю жизнь. Если спросить у 70-летнего старика, какая у него любимая песня, это будет песня, которую он слушал в 16». «Харви Милк» (2008)

Фото: imdb.com