На борту самолета Мистер Бин, Гордон Рамзи и Иэн МакКеллен: авиакомпания устроила кастинг британским актерам

Новости Великобритании. Известные британские звезды снялись в шутливом ролике для авиакомпании British Airways совместно с благотворительной организацией Comic Relief. Цель видео – обозначить основные правила безопасности пассажирам и рассказать о благотворительном проекте помощи детям, которые живут в странах третьего мира.

В съемке промо-ролика для компании приняли участие британский комик Асим Чодри, который сыграл роль «режиссера», а также Чиветель Эджиофор, Гордон Рамзи, Тэнди Ньютон, Иэн МакКеллен, Дэвис Лепрекоа Уоррик, Роб Брайдон, Джеймс Бродбент, Джиллиан Андерсон и Роуэн Аткинсон (Мистер Бин).