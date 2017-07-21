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На борту самолета Мистер Бин, Гордон Рамзи и Иэн МакКеллен: авиакомпания устроила кастинг британским актерам

21 июля 2017 12:16
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Новости Великобритании. Известные британские звезды снялись в шутливом ролике для авиакомпании British Airways совместно с благотворительной организацией Comic Relief. Цель видео – обозначить основные правила безопасности пассажирам и рассказать о благотворительном проекте помощи детям, которые живут в странах третьего мира.

В съемке промо-ролика для компании приняли участие британский комик Асим Чодри, который сыграл роль «режиссера», а также Чиветель Эджиофор, Гордон Рамзи, Тэнди Ньютон,  Иэн МакКеллен, Дэвис Лепрекоа Уоррик, Роб Брайдон, Джеймс Бродбент, Джиллиан Андерсон и Роуэн Аткинсон (Мистер Бин).

На борту самолета Мистер Бин, Гордон Рамзи и Иэн МакКеллен: авиакомпания устроила кастинг британским актерам-1

Источник: скриншот из видео

Формат видео такой: режиссер проводит шутливый кастинг актеров для промо-ролика. Асим Чодри рассказывает каждой звезде, как лучше преподнести основные правила на борту самолета и во время эвакуации. Это сделано для того, чтобы, благодаря неформальной обстановке, профессиональной игре актеров и забавным шуткам режиссера, скучные инструктажи стали более понятными.

На борту самолета Мистер Бин, Гордон Рамзи и Иэн МакКеллен: авиакомпания устроила кастинг британским актерам-4

Источник: скриншот из видео

Наглядная часть о благотворительности досталась комику Роуэну Аткинсону, известному как «Мистер Бин». В карманах каждого сидения будет лежать конверт, в который пассажиры смогут пожертвовать любую сумму денег. Все средства будут отправляться детям, которые живут в бедных странах, чтобы смогли получить еду, медицинскую помощь и образование.

На борту самолета Мистер Бин, Гордон Рамзи и Иэн МакКеллен: авиакомпания устроила кастинг британским актерам-7

Источник: скриншот из видео

С 1 сентября 2017 года новое благотворительное видео о безопасности будут показывать на борту самолета компании British Airways.

«Мы надеемся, что пассажиры посмотрят наш ролик от начала и до конца и запомнят то, что в нем говорится», – комментирует компанию генеральный директор British Airways Алекс Круз.

На борту самолета Мистер Бин, Гордон Рамзи и Иэн МакКеллен: авиакомпания устроила кастинг британским актерам-10

Источник: скриншот из видео

Весной 2017 года в Минске прошла благотворительная акция «Забег тысяча сердец», которая направлена на помощь детям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – смотреть подробнее

# Благотворительная акция # Фотофакт # калейдоскоп # Роуэн Аткинсон # Гордон Рамзи # Джиллиан Андерсон # Иэн МакКелен

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