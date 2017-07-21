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Блогер впервые применил спиннер как музыкальный инструмент – видео

21 июля 2017 13:28
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Новости Канады. Sickick – канадский блогер и певец смог впервые применить спиннер в качестве музыкального инструмента. На Youtube-канале «SickickMusic» была опубликована песня, которая набрала около 170 тыс. просмотров. Композиция была записана при помощи спиннера и оторванной микросхемы со звуком из открытки.

Блогер впервые применил спиннер как музыкальный инструмент – видео -1

Источник: скриншот из видео

В ролике Sickick придумал достать из музыкальной открытки микросхему, которая издает звук. К спиннеру он прикрепил содержимое открытки и стал вращать его, получая мелодию. После певец обработал звук на синтезаторе и добавил голос. В результате получилась поп-песня. Стоит отметить, что Sickick впервые смог применить спиннер как музыкальный инструмент.

Оригинальный подход к записи поп-песни оценила аудитория блогера.

Блогер впервые применил спиннер как музыкальный инструмент – видео -4

Источник: скриншот из видео

«Один из самых креативных артистов современного поколения», — отметили подписчики в комментариях.

Интересно, что спиннер был изобретен в 1990-х годах, а популярным стал только в этом году. Данная игрушка развлекает не только детей, но и животных.

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# Фотофакт # Курьезы # калейдоскоп

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