Блогер впервые применил спиннер как музыкальный инструмент – видео

Новости Канады. Sickick – канадский блогер и певец смог впервые применить спиннер в качестве музыкального инструмента. На Youtube-канале «SickickMusic» была опубликована песня, которая набрала около 170 тыс. просмотров. Композиция была записана при помощи спиннера и оторванной микросхемы со звуком из открытки.

Источник: скриншот из видео

В ролике Sickick придумал достать из музыкальной открытки микросхему, которая издает звук. К спиннеру он прикрепил содержимое открытки и стал вращать его, получая мелодию. После певец обработал звук на синтезаторе и добавил голос. В результате получилась поп-песня. Стоит отметить, что Sickick впервые смог применить спиннер как музыкальный инструмент. Оригинальный подход к записи поп-песни оценила аудитория блогера.

Источник: скриншот из видео