Футбольное созвездие. Под какими знаками Зодиака родились топовые игроки ЧМ-2018

Накануне старта чемпионата мира мы решили составить необычный гороскоп – собрать зодиакальный пояс из звезд футбола. В этом списке мы собрали символическое созвездие из самых ярких футболистов-представителей 12 знаков Зодиака, которые сыграют на мундиале. Турнир стартует 14 июня в России. В нем примут участие 32 сборные. Овен Игорь Акинфеев Сборная: Россия День рождения: 8 апреля 1986 года Амплуа: Вратарь

Фото: instagram.com/pfc_cska_official

Один из самых известных и титулованных игроков сборной России. Незадолго до начала турнира говорил, что ему и всей команде очень хочется дома выступить хорошо – это является целью российской сборной. Однако спортсмен не загадывал на перспективу, как может показать себя команда. «Будет игра – будет и результат». Голкипер входит в «Клуб Льва Яшина», куда попадают вратари, которые не пропустили голы на протяжении более ста матчей. Акинфеев возглавляет клуб. Факты о спортсмене – читайте здесь. Телец Андрес Иньеста Сборная: Испания День рождения: 11 мая 1984 года Амплуа: Полузащитник

Фото: instagram.com/andresiniesta8

Является самым титулованным игроком из Испании в истории. В 2010 году вместе с национальной сборной выиграл звание чемпиона мира. Звучит странно, но перед ЧМ в топ фаворитов грядущего турнира по мнению Иньесты не вошла команда Испании. Спортсмен назвал основными претендентами на победу – Бразилию, Германию, Францию и Аргентину. Однако футболист отметил, что важно ценить свои достижения и понимать, что стать победителем мундиаля сложно. «Идти через стадии турнира невероятно непросто». Близнецы Мохаммед Салах Сборная: Египет День рождения: 15 июня 1992 года Амплуа: Нападающий

Фото: instagram.com/mosalah22

Салаха называют лучшим футболистом в истории сборной Египта. Его считают национальным достоянием страны, а сам спортсмен считает большой честью представлять родину на таком престижном турнире. В финале Лиги чемпионов, который прошел в конце мая, Салах получил травму и был вынужден покинуть футбольное поле. Он не сдержал эмоций и заплакал. До самого конца было неизвестно, приедет ли известный египтянин в Россию. Футболист пообещал восстановиться к турниру. В заявке страны спортсмен есть – правда он может пропустить первые несколько игр. Кстати, сборная Египта впервые за 28 лет приедет на мундиаль. Как в 25 лет Мохаммед Салах стал звездой футбола и за что его любят болельщики (читать далее). Рак Лионель Месси Сборная: Аргентина День рождения: 24 июня 1987 года Амплуа: Нападающий

Фото: instagram.com/leomessi

Один из самых известных футболистов в мире. Аргентинский нападающий и игрок «Барселоны» во время своей игры приковывает у экранов миллионы болельщиков. Сам Лионель уверен в успехе своей сборной. Ее, кстати, называют одной из фавориток турнира. По словам Месси, турнир, где представлены лучшие сборные и игроки планеты, не может быть легким. Спортсмен гордится, что его соотечественники поддерживают команду и не теряют веру. Футболист заявлял, что Аргентина готова победить на мундиале. Группа поддержки у звездного аргентинца сильнейшая. Его старшие дети поют песни во время игр отца – здесь подробнее. Лев Роберт Левандовски Сборная: Польша День рождения: 21 августа 1988 года Амплуа: Нападающий

Фото: instagram.com/_rl9

В истории национальной сборной Польши Левандовский один из лучших нападающих. Роберт вырос в спортивной семье – его отец занимался футболом, а мать и сестра – волейболом. Футболист – капитан национальной сборной Польши. Он высказался перед турниром, что соперники будут сосредоточены на нем, поэтому это даст возможность коллегам по сборной проявить себя. По словам Роберта, самое главное – это успех команды. Дева Лука Модрич Сборная: Хорватия День рождения: 9 сентября 1985 года Амплуа: Полузащитник

Фото: instagram.com/lukamodric10

Спортсмена неоднократно признавали лучшим спортсменом Хорватии. Бойцовские качества футболиста начали зарождаться в детстве – спортсмен тренировался на разрушенных Балканской войной улицах. Однако это не помешало таланту найти свою дорогу. Сейчас Модрич играет за мадридский «Реал». Является капитаном национальной сборной Хорватии. За неделю до старта турнира спортсмен написал: «Идем дальше. Наша подготовка в чемпионату мира продолжается». Весы Оливье Жиру Сборная: Франция День рождения: 30 сентября 1986 года Амплуа: Нападающий

Фото: twitter.com/_oliviergiroud_

В конце мая звездный форвард сравнялся по количеству голов за национальную сборную Франции с легендарным Зинедином Зиданом. Теперь оба спортсмена занимают четвертое место в топе французских бомбардиров. Лучше них только Тьерри Анри, Мишель Платини и Давид Трезеге. Нынешний турнир может дать Жиру шанс стать лучше Зидана в этом списке и подниматься все выше и выше. Оливье отмечал, что он хочет забить так много, как только он сможет. «Для меня лично – это цель». Скорпион Давид де Хеа Сборная: Испания День рождения: 7 ноября 1990 года Амплуа: Вратарь

Фото: instagram.com/d_degeaofficial

Голкипер национальной сборной Испании по футболу. Соперниками команды на турнире станут Португалия, Иран и Морокко. Де Хеа называет игры за сборную страны очень особенными. Также он отметил, что очень ждет начало мундиаля в России. И отмечает, что его задача и цель команды – сделать свою страну счастливой. Стрелец Кейлор Навас Сборная: Коста-Рика День рождения: 15 декабря 1986 года Амплуа: Вратарь

Фото: instagram.com/keylornavas1

Это третий чемпионат мира для Наваса. Благодаря отличной игре голкипера, который в играх за сборную проявляет себя лучше, чем в клубных, Коста-Рика четыре года назад вышла в четвертьфинал ЧМ. От этой сборной никто не ожидал таких успехов. В трех играх Кейлора признали лучшим футболистом матча. Кейлор Навас является трехкратным победителем Лиги чемпионов. Козерог Эден Азар Сборная: Бельгия День рождения: 7 января 1991 года Амплуа: Полузащитник

Фото: instagram.com/hazardeden_10

Настоящий лидер сборной Бельгии. Игрок лондонского «Челси». Эден Азар сыграл 78 матчей за сборную, в которых забил 18 голов. Статистика игрока вполне может быть улучшена на предстоящем мундиале. Соперниками бельгийцев станут Панама, Англия и Тунис. Азар отметил, что кроме своей команды будет болеть за сборную Египта. Все из-за Мохаммеда Салаха, который некоторое время играл в «Челси». Азар пожелал египетскому бомбардиру восстановиться к ЧМ. «Он мой друг. Я хочу, чтобы он приехал на чемпионат». Водолей Криштиану Роналду Сборная: Португалия День рождения: 5 февраля 1985 года Амплуа: Нападающий

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Один из лучших футболистов современности. Некоторое время был одним из самых дорогих игроков мира. Теперь топ самых дорогих футболистов возглавляет бразилец Неймар – тоже Водолей. Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». У него более пяти десятков званий, рекордов и наград – настоящая коллекция. Земляки Криштиану считают его настоящим национальным героем Португалии. Роналду отмечает, что команда будет шаг за шагом идти к цели, а также бороться до конца. «Мы сделаем все возможное и посмотрим, что получится в итоге». «Роналду может начинать играть с марсианами»: футболист забил один из лучших голов в карьере (читать далее). Рыбы Каземиро Сборная: Бразилия День рождения: 23 февраля 1992 года Амплуа: Полузащитник

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