Самый дорогой футболист мира Неймар ушел из «Барселоны»: комментарий спортсмена
Новости Испании. Один из самых известных мировых футболистов мира – Неймар – выкупил свой контракт у футбольного клуба «Барселона» за 222 миллиона евро. В истории футбола эта сделка стала рекордной.
По сообщению ФК «Барселона», 3 августа представители футболиста посетили офис клуба и выплатили 222 миллиона евро на имя игрока за одностороннее расторжение договора. Клуб передаст УЕФА детали этой операции, чтобы они могли определить дисциплинарные обязанности, которые могут возникнуть в данном случае.
Спортсмен покинул «Барселону», за которую играл с 2013 года, чтобы перейти во французский ПСЖ.
Этот клуб официально подтвердил переход Неймара. Известно, что бразильский форвард подписал пятилетний контракт – до 30 июня 2022 года.
Вечером 3 августа Неймар обратился к своим фанатам и прокомментировал уход из «Барселоны» и значение клуба в его карьере.
Неймар, футболист:
«Барселона» для меня всегда была мечтой ребенка, который играл рядом со звездами в видеоигре. Я приехал в Каталонию, когда мне был 21 год. У меня было полно проблем. Я помню мои первые дни в клубе. У меня была раздевалка с моими идолами — Месси, Вальдесом, Хави, Иньестой, Пуйолем, Пике и Бускетсом. Все это гораздо больше, чем просто клуб. Я желаю вам всего наилучшего, спасибо за эти годы радости и обучения. Я ваш поклонник навсегда, и я восхищаюсь вами!
По словам спортсмена, для него огромной гордостью было играть вместе с величайшим спортсменом – Месси, который стал для него спутником и другом вне поля. «Одна из причин, почему я приехал в Барселону, был Месси. Я хотел играть с моим кумиром больше, чем с кем-то другим».
Неймар добавил, что «Я люблю Барселону и Каталонию. Это моя родина. Клуб всегда будет в моем сердце». Однако бразилец считает, что ему стоит уйти, чтобы помочь ПСЖ завоевать новых поклонников, и считает, что готов к этому вызову.
Неймар, футболист:
Я чувствую, что пришло время уйти. ПСЖ будет моим новым домом в течение следующих нескольких лет. Я буду работать, чтобы оправдать надежды, возложенные на меня. Это было трудное решение, но оно принято с высоты моих 25 лет.
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