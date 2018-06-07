«И будто не стало Вселенной». Скончалась кинорежиссёр Кира Муратова

На 84 году жизни скончалась кинорежиссёр Кира Муратова. Об этом сообщает продюсер Юрий Минзянов.

«Ушла Кира... С ней целая эпоха... Помню, как ещё студентом ВГИКа плакал на «Долгих проводах»...», – написал Минзянов на странице в Facebook.

Свои соболезнования принёс президент Украины Пётр Порошенко.

«Искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества Киры Муратовой. Очень талантливая режиссёр, человек-эпоха. Жить с ней в одно время было великой честью», – сообщил Порошенко в Facebook.

Многие знавшие Киру Георгиевну также поделились своими чувствами в соцсетях.

«Умерла Кира Муратова...... Что-то особенное шептала ей вселенная. И она талантливо, по-своему всё это передавала в своём творчестве», – написал актёр Александр Олешко.

«Умерла Кира Муратова. Лучшая. Гений. Говорили несколько недель назад. Рассказывала, как работали с Высоцким, я статью писал про «Короткие встречи»...», – рассказал журналист Антон Долин.

«2 часа назад её не стало. И будто не стало Вселенной. Короткие встречи, Долгие проводы, Вечное возвращение. Гений. На душе и в Одессе – ночь. Царство небесное, вечная память», – написал театральный критик Олег Вергелис.

«Больше нет Киры Муратовой. И нет больше надежды, что она снимет новое кино и душе моей откроется что-то такое, что я чувствовал, но выразить это могла только Кира Муратова. Среди серых камней советской жизни Кира Муратова была каким-то неземным и живым существом. Она творила всегда вопреки. Но благодаря ей мы многое открыли в себе самих», – выразил чувства тележурналист Борис Берман.

«Умерла Кира Муратова, великий режиссёр и прекрасная женщина. Никогда не забудем. «Хочу, чтобы от меня остались только фильмы – и всё». Но останется больше», – сказал кинокритик Андрей Плахов.

«Кира Муратова!.. Какая оригинальная личность – совершенно особый мир. Юмор без границ и тонкая печаль странности. Странность – как высший художественный приём. Она ушла, но оставила нам Радость. Радость остается с нами», – поделился мыслями режиссёр Евгений Понасенков.

Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в Румынии. В 1959 году окончила режиссёрский факультет ВГИКа.

Муратова срежиссировала два десятка фильмов. Наиболее известные из них «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Астенический синдром», «Серебряный медведь». Последней работой Киры Георгиевны стал фильм «Вечное возвращение», который вышел на экраны в 2012 году. Три года назад Муратова завершила карьеру.