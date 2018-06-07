«Люблю тебя, моя принцесса». Денис Клявер и Ева Польна показали 13-летнюю дочь

Новости России. 6 июня дочери Дениса Клявера и Евы Польны исполнилось 13 лет. Эвелин отметила свой день рождения вместе с мамой и сестрой.

Отец девочки не смог приехать на встречу с дочкой, поэтому написал поздравление в Instagram.

«Сегодня у этой очаровательной девушки праздник! Эвелинушка. С днём рождения, моя красавица! С днём рождения, любимая доченька. Пусть сбудется всё, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая. Ты безгранично талантливая девочка и я искренне желаю тебе найти свой путь. А папа всегда рядом. Люблю тебя, моя принцесса», – поздравил Клявер.

Хотя Ева Польна провела этот радостный день вместе с дочерью, она тоже выразила свои чувства в Instagram.

«Дорогая наша Эвелин! Тебе сегодня 13! Такой прекрасный и серьёзный возраст! Желаем тебе радостного, яркого, интересного года! Наикрепчайшего здоровья, успехов в учёбе и увлечениях и верных настоящих друзей рядом! Бесконечно любящее тебя семейство!», – написала Польна.

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