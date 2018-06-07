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«Люблю тебя, моя принцесса». Денис Клявер и Ева Польна показали 13-летнюю дочь

07 июня 2018 10:42
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Новости России. 6 июня дочери Дениса Клявера и Евы Польны исполнилось 13 лет. Эвелин отметила свой день рождения вместе с мамой и сестрой.  

Отец девочки не смог приехать на встречу с дочкой, поэтому написал поздравление в Instagram.  

«Сегодня у этой очаровательной девушки праздник! Эвелинушка. С днём рождения, моя красавица! С днём рождения, любимая доченька. Пусть сбудется всё, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая. Ты безгранично талантливая девочка и я искренне желаю тебе найти свой путь. А папа всегда рядом. Люблю тебя, моя принцесса», – поздравил Клявер.  

Хотя Ева Польна провела этот радостный день вместе с дочерью, она тоже выразила свои чувства в Instagram.  

«Дорогая наша Эвелин! Тебе сегодня 13! Такой прекрасный и серьёзный возраст! Желаем тебе радостного, яркого, интересного года! Наикрепчайшего здоровья, успехов в учёбе и увлечениях и верных настоящих друзей рядом! Бесконечно любящее тебя семейство!», – написала Польна.  

Певица Ева Польна: так получилось, что я так чувствую пространство, этот мир  

«Люблю тебя, моя принцесса». Денис Клявер и Ева Польна показали 13-летнюю дочь-1

Фото: instagram.com/polnaeva_official  

Поклонники певцов не остались в стороне и пожелали Эвелине всего самого лучшего.  

«Красавица! Поздравляю, желаю только лучшего!»,  

«Прекрасный возраст. Всех благ Эвелине, исполнения всех её желаний и мечт! Мои поздравления!»,  

«Мои поздравления! Очень очаровательная девушка!»,  

«Папина дочка, один в один!»,  

«Какие большие девочки уже! А Эвелин на Вас похожа сильно!»,  

«Взрослые уже какие! С днём рождения Эвелин, с праздником всю семью!».  

Зимой прошлого года Денис Клявер стал гостем программы «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

«У меня трое детей, замечательных, я их всех обожаю» (подробнее здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Денис Клявер # Ева Польна

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