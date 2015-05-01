Суть не в диетах: личный тренер Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности и красоты актрисы

Новости США. В Голливуде нет более актуального вопроса среди знаменитостей, чем секрет молодости. Но, по словам личного тренера актрисы Дженнифер Энистон, ключом к стройности и здоровью является вовсе не диета. Об этом пишет Daily Mail.

Вместо нее 46-летняя звезда сериала «Друзья» старается найти время для пяти приемов пищи в день.

Как говорит ее личный тренер Кэти Келлер, в течение дня актриса 5 раз делает пятиминутные разминки и бегает – все это вполне вписывается в ее график.

Кэти Келлер:

Джен не верит в подсчет калорий. Она ест, по крайней мере, три раза в день, в идеальном варианте пять небольших, но питательных порций.

Я всем советую покупать продукты на неделю вперед в воскресенье, чтобы по пути домой в будние дни не поддаться искушению и не купить еду на вынос или полуфабрикаты.

Джен никогда не станет съедать целую упаковку печенья, но если она очень захочет, то насладится каждым кусочком.

Джен делает все в меру. Она может позволить себе бокал красного вина с другом и действительно насладится каждым глотком, а не выпить две бутылки и чувствовать себя ужасно в течение нескольких дней.