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Суть не в диетах: личный тренер Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности и красоты актрисы

01 мая 2015 15:31
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Новости США. В Голливуде нет более актуального вопроса среди знаменитостей, чем секрет молодости. Но, по словам личного тренера актрисы Дженнифер Энистон, ключом к стройности и здоровью является вовсе не диета. Об этом пишет Daily Mail.

Вместо нее 46-летняя звезда сериала «Друзья» старается найти время для пяти приемов пищи в день.

Как говорит ее личный тренер Кэти Келлер, в течение дня актриса 5 раз делает пятиминутные разминки и бегает – все это вполне вписывается в ее график.

Кэти Келлер:
Джен не верит в подсчет калорий. Она ест, по крайней мере, три раза в день, в идеальном варианте пять небольших, но питательных порций.
Я всем советую покупать продукты на неделю вперед в воскресенье, чтобы по пути домой в будние дни не поддаться искушению и не купить еду на вынос или полуфабрикаты.
Джен никогда не станет съедать целую упаковку печенья, но если она очень захочет, то насладится каждым кусочком.
Джен делает все в меру. Она может позволить себе бокал красного вина с другом и действительно насладится каждым глотком, а не выпить две бутылки и чувствовать себя ужасно в течение нескольких дней.

Суть не в диетах: личный тренер Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности и красоты актрисы-1

   

Г-жа Келлер работала фитнес-инструктором богатых и известных людей с 1989 года, после того, как актриса Джейн Фонда пригласила ее стать личным тренером для себя и своих знаменитых друзей.

Она появлялась в качестве фитнес-эксперта в шоу Today на канале NBC в США и тренировала лучших из лучших, среди которых Джулия Робертс, Мишель Пфайффер и Клаудиа Шиффер. В 2009 году она разработала видео-курс тренировок для Ким Кардашян.

Актриса, рост которой составляет 163 см и вес – 51 кг, как правило, ест яичницу с перцем чили на завтрак, а затем белую рыбу на обед. В течение дня, Энистон наслаждается темным шоколадом высокого качества, ягодами годжи и семенами чиа.

Суть не в диетах: личный тренер Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности и красоты актрисы-4

Кэти Келлер (в интервью журналу Look):
Джен знает, чтобы выглядеть молодо, нужен целостный подход к жизни: заботиться о разуме, теле и душе. Если у вас стресс, то и выглядеть вы будете уставшим.
Если вы прилагаете усилия, чтобы быть счастливым, то это отразится на вашем лице; Вы будете дышать энергией.

# Красота # Здоровье # Дженнифер Энистон # Джулия Робертс # Ким Кардашьян # Фотофакт

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