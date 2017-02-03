Главный фаворит «Оскара-2017»: 11 фактов о мюзикле «Ла-Ла Ленд»

Новости США. Основным претендентом на премию «Оскар-2017» является фильм «Ла-Ла Ленд», который уже назвали современной классикой. Мы собрали факты об одном из самых главных фильмов сезона.



Фото: imdb.com

1. Мюзикл ждал выхода на экраны 6 лет. В 2010 году Шазелл написал сценарий и отправил его разным продюсерским студиям, но никто не захотел вкладываться в музыкальный проект неизвестного режиссера. Пришлось отложить «Ла-Ла Ленд» – проект мечты и вернуться к нему позже. За это время Дэмьен снял фильм «Одержимость», у которого были сложности с финансированием, но в итоге эта картина получила 3 премии «Оскар».



Режиссер картины Дэмьен Шазелл. Фото: imdb.com

2. Дэмьен Шазелл и Джастин Гурвиц (композитор фильма) были соседями по комнате в общежитии Гарварда и хотели создать свою музыкальную группу. Именно Гурвиц все время до начала съемок проекта поддерживал своего друга-режиссера. Музыка композитора в «Ла-Ла Ленде» является важной частью сюжета. Ее отметили многие критики, а композитора наградили «Золотым глобусом» и номинацией на «Оскар».

Дэмьен Шазелл и Джастин Гурвиц. Фото: imdb.com

3. Изначально Эмма Уотсон и Майлз Теллер претендовали на центральные роли в этом фильме. Актерам пришлось отказаться от них из-за своей занятости. Недавно появилась информация, что Уотсон и Теллер потеряли роли из-за «своих высоких требований». В итоге в фильме сыграли Эмма Стоун, которую режиссер увидел на Бродвейском мюзикле, и Райан Гослинг. Шазелл позже признался, что смена главных актеров пошла фильму только на пользу. Кстати, и Райан, и Эмма номинированы на премию «Оскар» и тоже получили свои заслуженные «Золотые глобусы».



Райан Гослинг и Эмма Стоун. Фото: Dale Robinette

4. Это третий совместный фильм Райана Гослинга и Эммы Стоун. В 2011 году они снялись в романтической комедии «Эта дурацкая любовь», а в 2013 в криминальном фильме «Охотники на гангстеров». Актер признается, что им хорошо работается вместе, они стали добрыми друзьями за время общей работы над разными проектами.



Фото: Dave J Hogan

5. Для этой роли Райан Гослинг специально научился играть на фортепиано и к концу съемок мог сыграть все свои партии. Оба актера к тому же обучались танцам – вальсу и чечетке. Как признавалась Эмма Стоун, их сначала тренировали раздельно и обоим постоянно говорили, что другой показывает невероятно высокие результаты. А когда их поставили в пару, Стоун шутила, что «нам соврали, можно было так и не переживать».



Фото: Dale Robinette

6. В «Ла-Ла Ленде» полно отсылок к классическим голливудским фильмам и мюзиклам, которыми вдохновлялся Шазелл. Это «Поющие под дождем», «Шербургские зонтики», «Девушки из Рошфора», «Касабланка», «Смешная девчонка». Режиссер даже устраивал специальные показы старых мюзиклов для всей съемочной группы, чтобы все почувствовали атмосферу.



Фото: Dale Robinette

7. Название «Ла-Ла Ленд» кроме реверанса городу Лос-Анджелес, в котором происходит действие, в английском языке имеет еще одно значение – «витать в облаках», что отлично подходит для фильма о бесстрашных мечтателях.



Фото: Dale Robinette

8. Первая сцена фильма была действительно снята на одной из оживленных трасс Лос-Анджелеса, которую пришлось перекрыть на выходные. Однако снять эту сцену требовалось очень быстро, поэтому из-за сложности съемок и массовости ее предварительно репетировали несколько месяцев.



Фото: imdb.com

9. Во время сцены первого танца Эммы Стоун и Райана Гослинга на актрисе надето ярко-желтое платье. Художник по костюмам призналась, что для создания этого образа она вдохновлялась платьем Стоун с Лондонской премьеры «Нового человека паука» (это платье и другие образы актрисы можно посмотреть здесь), потому что актрисе очень идет желтый цвет. Эта сцена, как и самая первая, тоже снималась два дня, потому что режиссеру было необходимо нужное освещение и цвет – розовый закат.



Фото: imdb.com

10. Актеры в фильме действительно пели сами – мы слышим реальные голоса Эммы Стоун и Райана Гослинга. Режиссер специально хотел, чтобы песни, которые исполнялись героями, звучали как можно естественнее, поэтому оставил в фильме даже те эпизоды, где актеры немного неточно исполняли свои партии или во время пения смеялись или смущались. Это было нужно для того, чтобы «Ла-Ла Ленд» стал еще искреннее.



Фото: Dale Robinette