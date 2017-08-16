Фотофакт: лучшие роли Веры Глаголевой

Сегодня общественность потрясла новость о смерти замечательной советской и российской актрисы Веры Глаголевой. Артистка скончалась на 62-ом году жизни от онкологического заболевания.

Здесь вы можете прочитать проникновенные цитаты Веры Глаголевой и посмотреть фото из семейного архива,

а сейчас мы предлагаем вам посмотреть на те образы, которые актриса воплотила на экране за сорокалетнюю карьеру.

В 18 лет Вера дебютировала в кино в картине «На краю света». Роль девочки Симы принесла ей приз кинофестиваля в Любляне и определила выбор будущей профессии.

Глаголева была замужем за режиссером Родеоном Нахапетовым, который снимал ее во многих своих картинах: «Не стреляйте в белых лебедей», «О тебе». Зрителю хорошо запомнились роли актрисы в фильмах «Выйти замуж за капитана», «Звездопад», «Торпедоносцы».

Кроме актерской профессии, Глаголева зарекомендовала себя как интересный и самобытный режиссер. Ее постановочный дебют состоялся в 1990 году с картиной «Сломанный свет». Она автор картин «Заказ», «Чертово колесо», «Одна война», а главную роль в последнем фильме Глаголевой «Две женщины» сыграл сам Рэйф Файнс.