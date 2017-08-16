«Ты дарила нам только радость»: коллеги и друзья вспоминают Веру Глаголеву

Новости России. 16 августа не стало Веры Глаголевой. Как сообщают российские СМИ, актриса умерла от онкологического заболевания.

Уход актрисы и режиссера стал неожиданным для многих. Знаменитости в соцсетях выразили соболезнования семье актрисы. Максим Галкин отметил, что актриса дарила близким и знакомым радость, но никогда не жаловалась на свои проблемы.

К соболезнованиям присоединились актриса Елена Борщева, мэр Москвы – Сергей Собянин, боксер Николай Валуев.