«Ты дарила нам только радость»: коллеги и друзья вспоминают Веру Глаголеву

Новости России. 16 августа не стало Веры Глаголевой. Как сообщают российские СМИ, актриса умерла от онкологического заболевания.
Уход актрисы и режиссера стал неожиданным для многих. Знаменитости в соцсетях выразили соболезнования семье актрисы. Максим Галкин отметил, что актриса дарила близким и знакомым радость, но никогда не жаловалась на свои проблемы.
К соболезнованиям присоединились актриса Елена Борщева, мэр Москвы – Сергей Собянин, боксер Николай Валуев.
Зять Веры Глаголевой – хоккеист Александр Овечкин – опубликовал пост в соцсетях, где отметил, что ее уход «невозможно осознать» (смотрите здесь).