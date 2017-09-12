Эмми-2017: кто победит и кто должен был бы

17 сентября станут известны обладатели главной телевизионной премии мира. Церемония «Эмми» этого года обещает быть особенно интересной, так как среди номинантов много новичков. В преддверии награды, мы решили повторить опыт прошедшего «Оскара» и составить собственный прогноз. Давайте разберем основные номинации и назовем тех, кто, скорее всего, получит награды и тех, кто их больше всего заслужил. Здесь вы можете прочитать про обладателей «Эмми-2016» Лучший драматический сериал

Джастин Хартли, Крисси Метц, Мэнди Мур, Майло Вентимилья и Стерлинг Браун в сериале «Это мы». Фото: imdb.com

Номинанты: «Лучше звоните Солу», «Карточный домик», «Рассказ служанки», «Очень странные дела», «Это мы», «Мир Дикого запада», «Корона» Кто победит: «Это мы» Кто должен победить: «Рассказ служанки» В идеальном мире победил бы: «Очень странные дела»

«Очень странные дела». Фото: imdb.com

Сложнее всего угадать победителя в главной номинации. Среди семи номинированных сериалов только два не являются новинками. Можно привести множество аргументов в пользу каждого из претендентов: «Корона» рассказывает о молодости Елизаветы II, но искусно проецирует историю на современный мир, «Мир Дикого запада» всерьез претендует на звание «новой «Игры престолов», «Лучше звоните Солу» и «Карточный домик» проверены временем и любимы зрителями. Но, учитывая тенденции прошлых лет, самым очевидным победителем выглядит драма «Это мы». Конкуренцию умной и увлекательной истории о нескольких рожденных в один день людях может составить только экранизация романа Маргарет Этвуд. «Рассказ служанки» о государстве будущего, которое живет в режиме псевдо-религиозной теократии, и этот проект куда больше подходит на роль победителя. Правда, есть еще и трепетно любимые зрителями «Очень странные дела», триумф которых стал бы настоящей народной победой. Лучший драматический актер Номинанты: Энтони Хопкинс («Мир Дикого запада»), Боб Оденкирк («Лучше звоните Солу»), Лив Шрайбер («Рэй Донаван»), Майло Вентимилья («Это мы»), Стерлинг Браун («Это мы»), Кевин Спейси («Карточный домик»), Мэттью Риз («Американцы») Кто победит: Стерлинг Браун («Это мы») Кто должен победить: Стерлинг Браун («Это мы») В идеальном мире победил бы: Боб Оденкирк («Лучше звоните Солу») С этой номинацией проще. Если победа «Это мы» в главной категории может и не случится, то Стерлин Браун буквально обеспечил себе статуэтку за лучшую мужскую роль. В прошлом году Браун уже получал «Эмми» за «Американскую историю преступлений», но и сейчас его победа была бы более чем заслуженной. Хотя нам очень хочется награды для Боба Оденкирка, который еще во времена «Во все тяжкие» заслужил все почести за роль ушлого адвоката Сола Гудмана. Лучшая драматическая актриса

Элизабет Мосс в сериале «Рассказ служанки». Фото: imdb.com

Номинанты: Клэр Фой («Корона»), Виола Дэвис («Как избежать наказания за убийство»), Элизабет Мосс («Рассказ служанки»), Кери Рассел («Американцы»), Робин Райт («Карточный домик»), Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого запада») Кто победит: Элизабет Мосс («Рассказ служанки») Кто должен победить: Элизабет Мосс («Рассказ служанки») В идеальном мире победила бы: Клэр Фой («Корона»)

Клэр Фой в сериале «Корона». Фото: imdb.com

Прошлый год доказал, что в этой номинации никогда нельзя быть полностью уверенными, но ни о ком в этом сезоне не говорили так много, как об Элизабет Мосс и ее перфомансе в «Рассказе служанки». В этом сериале актриса доказала, что может в одиночку тащить на себе всю историю и делать это потрясающе. К тому же, это возможность наградить Мосс не только за «Рассказ», но и исправить огромную ошибку, из-за которой она так и не выиграла «Эмми» за «Безумцев». Но не стоит забывать, что жюри премии любит британские сериалы (чем еще объяснить небывалый успех «Аббатства Даунтон»?), а Клэр Фой потрясающе сыграл королеву, сделав ее образ близким и понятным простому зрителю. Лучший комедийный сериал

«Вице-президент». Фото: imdb.com

Номинанты: «Кремневая долина», «Вице-президент», «Американская семейка», «Атланта», «Несгибаемая Кимми Шмидт», «Черноватый», «Мастер на все руки» Кто победит: «Вице-президент» Кто должен победить: «Атланта» В идеальном мире победил бы: «Мастер на все руки»

«Атланта». Фото: imdb.com

«Атланта» Дональда Гловера была признана лучшим зрительским сериалом прошлого года. Это совершенно заслуженно, и сериал просто обязан был бы брать «Эмми», но жюри этой премии слишком сильно любит «Вице-президента». Политический ситком за пять лет собрал все мыслимые награды в мире, но недавно было объявлено, что в следующем году он завершится, т.ч. жюри не упустит возможность напоследок одарить «Вице-президента» еще парочкой статуэток. «Атланте», судя по всему, придется ждать до следующего года. Однако в номинации есть еще один претендент – гениальный «Мастер на все руки», практически в одиночку созданный Азизом Ансари. Его победа могла бы стать настоящим праздником для ценителей небанального юмора и авторского подхода. Лучший комедийный актер

Азиз Ансари и Дональд Гловер. Фото: Е!

Номинанты: Энтони Андерсон («Черноватый»), Уильям Х. Мейси («Бесстыдники»), Дональд Гловер («Атланта»), Азиз Ансари («Мастер на все руки»), Зак Галифианакис («Баскетс»), Джеффри Тэмбор («Очевидное») Кто победит: Дональд Гловер («Атланта») Кто должен победить: Азиз Ансари («Мастер на все руки») В идеальном мире победил бы: Уильям Х. Мейси («Бесстыдники»)

Уильям Х. Мейси в сериале «Бесстыдники». Фото: imdb.com

Два года подряд эту награду выигрывал Джэффри Тэмбор, но в этом году ему, скорее всего, придется уступить ее Дональду Гловеру. Если жюри не отметит «Атланту», то должно вознаградить ее создателя хотя бы здесь. Правда, Гловер уже получил за эту роль «Золотой глобус», так что «Эмми» вполне могло бы достаться Азису Ансари (и Гловер, и Ансари выступили в своих сериалах продюсерами, режиссерами, сценаристами и главными актерами). Но с другой стороны, пора бы уже отметить Уильяма Мейси, который много лет блестяще играет Фрэнка Галлагера! Роль пронырливого алкоголика с безупречно работающей смекалкой будет посложнее образов всех его соперников вместе взятых. Лучшая комедийная актриса

Джулия Луи-Дрейфус в сериале «Вице-президент». Фото: imdb.com

Номинанты: Эллисон Дженни («Мамочка»), Памела Эдлон («Все к лучшему»), Трэйси Эллис Росс («Черноватый»), Элли Кемпер («Несгибаемая Кимми Шмидт»), Джейн Фонда («Грейс и Фрэнки»), Лили Томлин («Грейс и Фрэнки»), Джулия Луи-Дрейфус («Вице-президент») Кто победит: Джулия Луи-Дрейфус («Вице-президент») Кто должен победить: Памела Эдлон («Все к лучшему») В идеальном мире победила бы: Трэйси Эллис Росс («Черноватый») Если Джулия Луи-Дрейфус выиграет в шестой раз, она установит абсолютный рекорд по непрерывной серии побед. Это, скорее всего, станет стимулом для жюри, чтобы снова вывести ее на сцену. Но если в этом сезоне «Эмми» решится нарушить правила, то нет претендентки на победу лучше, чем Памела Эдлон, которая в своем сериале нагло нарушила все устоявшиеся законы комедийного жанра. В этом отношении отличилась и Трэйси Эллис Росс, получившая за свою замечательную игру «Золотой глобус». Лучший мини-сериал

Сьюзан Сарандон и Джессика Лэнг в сериале «Вражда». Фото: imdb.com

Номинанты: «Большая маленькая ложь», «Фарго», «Однажды ночью», «Вражда», «Гений» Кто победит: «Большая маленькая ложь» Кто должен победить: «Вражда» В идеальном мире победил бы: «Фарго»

«Фарго». Фото: imdb.com

Все американские букмекеры прогнозируют победу «Большой маленькой лжи», но мы с этим в корне не согласны. Да, это яркий пример того, как из простой женской истории можно сделать достаточно увлекательный психологический триллер, но с этой же задачей намного более виртуозно справился Райан Мерфи во «Вражде». Мы признаем, что победа сериала Мерфи в одной и той же номинации два года подряд маловероятна (в прошлом году триумфатором стала его «Американская история преступлений»), но это не повод награждать «Ложь». Тем более что в номинации есть «Фарго», который третий год подряд умудряется показывать гениальные истории о человеческой глупости и тех последствиях, к которым она может привести. Лучший актер мини-сериала или ТВ-фильма

Роберт Де Ниро в мини-сериале «Мастер лжи». Фото: imdb.com

Номинанты: Юэн МакГрегор («Фарго»), Риз Ахмед («Однажды ночью»), Джон Туртурро («Однажды ночью»), Бенедикт Камбербэтч («Шерлок при смерти»), Роберт Де Ниро («Мастер лжи»), Джеффри Раш («Гений») Кто победит: Роберт Де Ниро («Мастер лжи») Кто должен победить: Риз Ахмед («Однажды ночью») В идеальном мире победил бы: Джеффри Раш («Гений»)

Джеффри Раш в сериале «Гений». Фото: imdb.com

На «Эмми» очень любят награждать звезд кино, которые проявили себя на телевидении, особенно если это заслуженные легенды. В этом году в номинантах таких двое – Энтони Хопкинс и Роберт Де Ниро. И если Хопкинсу за «Мир Дикого запада» ничего не светит, то Де Ниро имеет все шансы получить «Эмми». Мы ничего не имеем против актера, но справедливее было бы отметить куда более молодого Риза Ахмеда за сложную роль хорошего парня, которого обвинили в страшном убийстве, и которому пришлось полностью трансформироваться для выживания в тюрьме. Если же жюри хочется отметить кого-нибудь более заслуженного, то отличной кандидатурой выглядит Джеффри Раш, виртуозно сыгравший Альберта Эйнштейна. Лучшая актриса в мини-сериале или ТВ-фильме

Николь Кидман и Риз Уизерспун в мини-сериале «Большая маленькая ложь». Фото: imdb.com

Номинанты: Сьюзан Сарандон («Вражда»), Джессика Лэнг («Вражда»), Николь Кидман («Большая маленькая ложь»), Риз Уизерспун («Большая маленькая ложь»), Фелисити Хоффман («Американское преступление»), Кэрри Кун («Фарго») Кто победит: Николь Кидман («Большая маленькая ложь») Кто должен победить: Джессика Лэнг («Вражда») В идеальном мире победила бы: Фелисити Хоффман («Американское преступление»)

Фелисити Хоффман в сериале «Американское преступление». Фото: imdb.com