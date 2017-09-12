З любоўю да роднай Зямлi i Справы: группа Naviband представила новый клип

Новости Беларуси. 12 сентября группа Naviband представила новый клип на песню «Бяжы» из альбома «Иллюминация», который вышел в январе 2017 года. По словам участников группы, эта премьера сделана «З любоўю да роднай Зямлi i Справы!» На видео артисты в национальных белорусских костюмах. Режиссером клипа стал Кирилл Нонг. В съемках приняли участие поклонники группы.

Фото: instagram.com/naviband

В своих социальных сетях Naviband с начала августа выкладывали несколько фото со съемочного процесса, где исполнители признались, что готовят для зрителей красоту. Naviband:

Ноч без сна, з песнямi i рознымi думкамi. Дзякуй кожнаму за падтрымку i жаданне быць часткай працэса. Гэта была чароўная ноч.

Фото: instagram.com/naviband

Участники группы также отмечали, что основным источником вдохновения для них является природа, где они с большой радостью проводят много времени. В сентябре солисты группы Naviband – Ксения и Артем – отметили третью годовщину свадьбы 21 августа в Instagram группы было опубликовано фото с последнего съемочного дня клипа на берегу реки Припять.

Фото: instagram.com/naviband

Naviband:

Палескiя рабiнзоны на перапынку))

Сёння фiнальны дзень здымачнага працэсу нашага новага клiпа. Чакаем з нецярпеннем вынiк такой вялiкай працы. Фанаты группы в комментариях под новым клипом отмечают, что видео получилось очень атмосферным. Многие поздравления с новой работой были от поклонников Naviband из других стран.

Фото: instagram.com/naviband