З любоўю да роднай Зямлi i Справы: группа Naviband представила новый клип
Новости Беларуси. 12 сентября группа Naviband представила новый клип на песню «Бяжы» из альбома «Иллюминация», который вышел в январе 2017 года.
По словам участников группы, эта премьера сделана «З любоўю да роднай Зямлi i Справы!»
На видео артисты в национальных белорусских костюмах. Режиссером клипа стал Кирилл Нонг. В съемках приняли участие поклонники группы.
Фото: instagram.com/naviband
В своих социальных сетях Naviband с начала августа выкладывали несколько фото со съемочного процесса, где исполнители признались, что готовят для зрителей красоту.
Naviband:
Ноч без сна, з песнямi i рознымi думкамi. Дзякуй кожнаму за падтрымку i жаданне быць часткай працэса. Гэта была чароўная ноч.
Фото: instagram.com/naviband
Участники группы также отмечали, что основным источником вдохновения для них является природа, где они с большой радостью проводят много времени.
В сентябре солисты группы Naviband – Ксения и Артем – отметили третью годовщину свадьбы
21 августа в Instagram группы было опубликовано фото с последнего съемочного дня клипа на берегу реки Припять.
Фото: instagram.com/naviband
Naviband:
Палескiя рабiнзоны на перапынку))
Сёння фiнальны дзень здымачнага працэсу нашага новага клiпа. Чакаем з нецярпеннем вынiк такой вялiкай працы.
Фанаты группы в комментариях под новым клипом отмечают, что видео получилось очень атмосферным. Многие поздравления с новой работой были от поклонников Naviband из других стран.
Фото: instagram.com/naviband
«Вау! Я влюбился в эту песню с первого прослушивания, но новое видео настолько волшебное и красивое. Особенно во втором припеве. Отличная работа Naviband! Привет из Польши».
«Эта песня и это видео – шедевр! Я ждал этого так долго. Посылаю много любви из Швеции».
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