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З любоўю да роднай Зямлi i Справы: группа Naviband представила новый клип

12 сентября 2017 10:47
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Новости Беларуси. 12 сентября группа Naviband представила новый клип на песню «Бяжы» из альбома «Иллюминация», который вышел в январе 2017 года.

По словам участников группы, эта премьера сделана «З любоўю да роднай Зямлi i Справы!»

На видео артисты в национальных белорусских костюмах. Режиссером клипа стал Кирилл Нонг. В съемках приняли участие поклонники группы.

З любоўю да роднай Зямлi i Справы: группа Naviband представила новый клип-1

Фото: instagram.com/naviband

В своих социальных сетях Naviband с начала августа выкладывали несколько фото со съемочного процесса, где исполнители признались, что готовят для зрителей красоту.

Naviband:
Ноч без сна, з песнямi i рознымi думкамi. Дзякуй кожнаму за падтрымку i жаданне быць часткай працэса. Гэта была чароўная ноч.

З любоўю да роднай Зямлi i Справы: группа Naviband представила новый клип-4

Фото: instagram.com/naviband

Участники группы также отмечали, что основным источником вдохновения для них является природа, где они с большой радостью проводят много времени.

В сентябре солисты группы Naviband – Ксения и Артем – отметили третью годовщину свадьбы

21 августа в Instagram группы было опубликовано фото с последнего съемочного дня клипа на берегу реки Припять.

З любоўю да роднай Зямлi i Справы: группа Naviband представила новый клип-7

Фото: instagram.com/naviband

Naviband:
Палескiя рабiнзоны на перапынку))
Сёння фiнальны дзень здымачнага працэсу нашага новага клiпа. Чакаем з нецярпеннем вынiк такой вялiкай працы.

Фанаты группы в комментариях под новым клипом отмечают, что видео получилось очень атмосферным. Многие поздравления с новой работой были от поклонников Naviband из других стран.

З любоўю да роднай Зямлi i Справы: группа Naviband представила новый клип-10

Фото: instagram.com/naviband

«Вау! Я влюбился в эту песню с первого прослушивания, но новое видео настолько волшебное и красивое. Особенно во втором припеве. Отличная работа Naviband! Привет из Польши».

«Эта песня и это видео – шедевр! Я ждал этого так долго. Посылаю много любви из Швеции».

Просто подарок судьбы идти по жизни вместе: группа Naviband в программе «Простые вопросы» – здесь подробнее.

# Музыка # Фотофакт # калейдоскоп # NAVIBAND

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