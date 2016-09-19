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Эмми-2016: новый рекорд «Игры престолов» и триумф «Американской истории преступлений»

19 сентября 2016 03:36
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Сегодня стали известны обладатели главной телевизионной награды планеты — премии «Эмми-2016». Триумфатором церемонии стала «Игра престолов»: создатели шоу побили рекорд премии по количеству наград, полученных одним телепроектом за все время. На счету «Игры престолов» 38 статуэток. В этом году легендарный сериала заработал девять технических наград, приз за лучшую режиссуру и получил звание лучшего драматического шоу года.

Эмми-2016: новый рекорд «Игры престолов» и триумф «Американской истории преступлений»-1

кадр из телесериала «Игра престолов»

Еще одним лидером премии стала драма «Американская история преступлений». Процессуальный мини-сериал, который в подробностях показывает один из самых громких процессов в мировой истории – суд над актером и футболистом О. Джей Симпсоном. Проект заработал 8 статуэток, в том числе за лучший мини-сериал и три актерские (Сара Полсон наконец-то в числе победителей!). Создатели «Американской истории преступлений» Райан Мерфи и Бред Фелчук уже неоднократно становились обладателями «Эмми»: у них есть награды за антологию «Американская истории ужасов» и музыкальный сериал «Хор».

Эмми-2016: новый рекорд «Игры престолов» и триумф «Американской истории преступлений»-4

кадр из мини-сериала «Американская история преступлений»

Из приятных сюрпризов церемонии стоит отметить присуждение Татьяне Маслани звания лучшей драматической актрисы за сериал «Темное дитя». А Рами Малек из «Мистера Робота» признан лучшим драматическим актером.

Эмми-2016: новый рекорд «Игры престолов» и триумф «Американской истории преступлений»-7

кадр из телесериала «Темное дитя»

Легендарная Мэгги Смит была удостоена очередной награды за свою роль вдовствующей графини Грэнтэм из «Аббатства Даунтон». Эта третья «Эмми» Смит за эту роль и четвертая в карьере.

Эмми-2016: новый рекорд «Игры престолов» и триумф «Американской истории преступлений»-10

кадр из телесериала «Аббатство Даунтон»

В комедиях, уже традиционно, лидируют «Вице-президент» и «Очевидное». Для Джулии Луи-Драйфус из «Вице-президента» полученная сегодня «Эмми» уже пятая в карьере.

Эмми-2016: новый рекорд «Игры престолов» и триумф «Американской истории преступлений»-13

кадр из телесериала «Вице-президент»

Полный список победителей «Эмми-2016»:

Лучший драматический сериал«Игра престолов»

Лучший актер в драматическом сериалеРами Малек («Мистер Робот»)

Лучшая актриса в драматическом сериале – Татьяна Маслани («Темное дитя»)

Лучший актер второго плана в драматическом сериалеБен Мендельсон («Родословная»)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Мэгги Смит («Аббатство Даунтон»)

Лучший режиссер эпизода драматического сериала – Мигель Сапочник («Игра престолов») – эпизод «The Battle of the Bastards»

Лучший сценарий эпизода драматического сериала – Дэвид Бениофф, Дэн Уайсс («Игра престолов») – эпизод «The Battle of the Bastards»

Лучший комедийный сериал – «Вице-президент»

Лучший актер в комедийном сериале – Джеффри Тэмбор («Очевидное»)

Лучшая актриса в комедийном сериалеДжулия Луи-Драйфус («Вице-президент»)

Лучший актер второго плана в комедийном сериале – Луи Андерсон («Баскетс»)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериалеКейт МакКиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)

Лучший режиссер эпизода комедийного сериала – Джилл Солоуэй («Очевидное») – эпизод «Man on the Land»

Лучший сценарий эпизода комедийного сериала – Азиз Ансари, Алан Янг («Мастер не на все руки») – эпизод «Parents»

Лучший мини-сериал – «Американская история преступлений»

Лучший телефильм – «Шерлок: Безобразная невеста»

Лучший актер в мини-сериале или телефильме Кортни Б.Вэнс («Американская история преступлений»)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильмеСара Полсон («Американская история преступлений»)

Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильмеСтерлинг К.Браун («Американская история преступлений»)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильмеРеджина Кинг («Преступление по-американски»)

Лучший режиссер в мини-сериале или телефильме – Сюзанна Бир («Ночной администратор»

Лучший сценарий мини-сериала или телефильма – Д. В. ДеВинсентес («Американская история преступлений») – эпизод «Marcia, Marcia, Marcia»

# Кино # калейдоскоп # Мэгги Смит # Рами Малек # Райан Мерфи # Звезды # Фотофакт # Сериалы

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