Эмми-2016: новый рекорд «Игры престолов» и триумф «Американской истории преступлений»

Сегодня стали известны обладатели главной телевизионной награды планеты — премии «Эмми-2016». Триумфатором церемонии стала «Игра престолов»: создатели шоу побили рекорд премии по количеству наград, полученных одним телепроектом за все время. На счету «Игры престолов» 38 статуэток. В этом году легендарный сериала заработал девять технических наград, приз за лучшую режиссуру и получил звание лучшего драматического шоу года.

кадр из телесериала «Игра престолов» Еще одним лидером премии стала драма «Американская история преступлений». Процессуальный мини-сериал, который в подробностях показывает один из самых громких процессов в мировой истории – суд над актером и футболистом О. Джей Симпсоном. Проект заработал 8 статуэток, в том числе за лучший мини-сериал и три актерские (Сара Полсон наконец-то в числе победителей!). Создатели «Американской истории преступлений» Райан Мерфи и Бред Фелчук уже неоднократно становились обладателями «Эмми»: у них есть награды за антологию «Американская истории ужасов» и музыкальный сериал «Хор».

кадр из мини-сериала «Американская история преступлений» Из приятных сюрпризов церемонии стоит отметить присуждение Татьяне Маслани звания лучшей драматической актрисы за сериал «Темное дитя». А Рами Малек из «Мистера Робота» признан лучшим драматическим актером.

кадр из телесериала «Темное дитя» Легендарная Мэгги Смит была удостоена очередной награды за свою роль вдовствующей графини Грэнтэм из «Аббатства Даунтон». Эта третья «Эмми» Смит за эту роль и четвертая в карьере.

кадр из телесериала «Аббатство Даунтон» В комедиях, уже традиционно, лидируют «Вице-президент» и «Очевидное». Для Джулии Луи-Драйфус из «Вице-президента» полученная сегодня «Эмми» уже пятая в карьере.