Эмми-2016: новый рекорд «Игры престолов» и триумф «Американской истории преступлений»
Сегодня стали известны обладатели главной телевизионной награды планеты — премии «Эмми-2016». Триумфатором церемонии стала «Игра престолов»: создатели шоу побили рекорд премии по количеству наград, полученных одним телепроектом за все время. На счету «Игры престолов» 38 статуэток. В этом году легендарный сериала заработал девять технических наград, приз за лучшую режиссуру и получил звание лучшего драматического шоу года.
кадр из телесериала «Игра престолов»
Еще одним лидером премии стала драма «Американская история преступлений». Процессуальный мини-сериал, который в подробностях показывает один из самых громких процессов в мировой истории – суд над актером и футболистом О. Джей Симпсоном. Проект заработал 8 статуэток, в том числе за лучший мини-сериал и три актерские (Сара Полсон наконец-то в числе победителей!). Создатели «Американской истории преступлений» Райан Мерфи и Бред Фелчук уже неоднократно становились обладателями «Эмми»: у них есть награды за антологию «Американская истории ужасов» и музыкальный сериал «Хор».
кадр из мини-сериала «Американская история преступлений»
Из приятных сюрпризов церемонии стоит отметить присуждение Татьяне Маслани звания лучшей драматической актрисы за сериал «Темное дитя». А Рами Малек из «Мистера Робота» признан лучшим драматическим актером.
кадр из телесериала «Темное дитя»
Легендарная Мэгги Смит была удостоена очередной награды за свою роль вдовствующей графини Грэнтэм из «Аббатства Даунтон». Эта третья «Эмми» Смит за эту роль и четвертая в карьере.
кадр из телесериала «Аббатство Даунтон»
В комедиях, уже традиционно, лидируют «Вице-президент» и «Очевидное». Для Джулии Луи-Драйфус из «Вице-президента» полученная сегодня «Эмми» уже пятая в карьере.
кадр из телесериала «Вице-президент»
Полный список победителей «Эмми-2016»:
Лучший драматический сериал – «Игра престолов»
Лучший актер в драматическом сериале – Рами Малек («Мистер Робот»)
Лучшая актриса в драматическом сериале – Татьяна Маслани («Темное дитя»)
Лучший актер второго плана в драматическом сериале – Бен Мендельсон («Родословная»)
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале – Мэгги Смит («Аббатство Даунтон»)
Лучший режиссер эпизода драматического сериала – Мигель Сапочник («Игра престолов») – эпизод «The Battle of the Bastards»
Лучший сценарий эпизода драматического сериала – Дэвид Бениофф, Дэн Уайсс («Игра престолов») – эпизод «The Battle of the Bastards»
Лучший комедийный сериал – «Вице-президент»
Лучший актер в комедийном сериале – Джеффри Тэмбор («Очевидное»)
Лучшая актриса в комедийном сериале – Джулия Луи-Драйфус («Вице-президент»)
Лучший актер второго плана в комедийном сериале – Луи Андерсон («Баскетс»)
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале – Кейт МакКиннон («Субботним вечером в прямом эфире»)
Лучший режиссер эпизода комедийного сериала – Джилл Солоуэй («Очевидное») – эпизод «Man on the Land»
Лучший сценарий эпизода комедийного сериала – Азиз Ансари, Алан Янг («Мастер не на все руки») – эпизод «Parents»
Лучший мини-сериал – «Американская история преступлений»
Лучший телефильм – «Шерлок: Безобразная невеста»
Лучший актер в мини-сериале или телефильме – Кортни Б.Вэнс («Американская история преступлений»)
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме – Сара Полсон («Американская история преступлений»)
Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме – Стерлинг К.Браун («Американская история преступлений»)
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме – Реджина Кинг («Преступление по-американски»)
Лучший режиссер в мини-сериале или телефильме – Сюзанна Бир («Ночной администратор»)
Лучший сценарий мини-сериала или телефильма – Д. В. ДеВинсентес («Американская история преступлений») – эпизод «Marcia, Marcia, Marcia»