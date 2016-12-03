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Журнал Rolling Stone назвал 20 лучших телесериалов 2016 года

03 декабря 2016 11:43
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В декабре традиционно принято подводить итоги. Легендарный журнал Rolling Stone составил рейтинг самых значимых и ярких сериалов этого года, которые оценили не только обычные зрители, но и строгие критики.

Журнал Rolling Stone назвал 20 лучших телесериалов 2016 года-1

На первом месте расположился малоизвестный у нас, но очень достойный проект канала FX «Атланта». Автобиографическая трагикомедия Дональда Гловера о двух братьях-рэперах стартовала на экранах только в этом году, но уже снискала любовь зрителей.

Журнал Rolling Stone назвал 20 лучших телесериалов 2016 года-4

На втором – первый сезон антологии Райана Мерфи «Американская история преступлений». Шоу стало триумфатором телепремии «Эмми» и, существует огромная вероятность, через месяц соберет еще и урожай из «Золотых глобусов». Реконструкция судебного заседания по делу О. Джея Симпсона приглянулась зрителям детальным воспроизведением событий двадцатилетней давности и отличным актерским составом.

Журнал Rolling Stone назвал 20 лучших телесериалов 2016 года-7

Третье место досталось еще одному новичку – проекту Netflix «Очень странные дела». Действие научно-фантастического сериала происходят в 80-х годах в тихом провинциальном городке, который таит в себе массу загадок. «Дела» не только привлекли внимание необычным сюжетом, но и вернули на экраны подзабытую Вайнону Райдер.

# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Кино # Райан Мерфи # Дональд Гловер # Вайнона Райдер

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