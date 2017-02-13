Оскар-2017: кто победит и кто должен был бы

Новости США. В ночь с 26 на 27 февраля в Лос-Анджелесе будут раздавать «Оскары». Награждение этого года ценно тем, что среди номинантов действительно много достойных лент, которые очень сложно игнорировать. Мы решили проанализировать основные номинации и назвать имена тех, кто, скорее всего, получит награды и тех, кто их больше всего заслуживает. Лучший фильм Номинанты: «Прибытие», «Ограды», «Любой ценой», «По соображениям совести», «Скрытые фигуры», «Ла-ла Ленд», «Лев», «Манчестер у моря», «Лунный свет» Кто получит: «Ла-ла Ленд»

кадр из к/ф «Ла-ла Ленд» Фото: imdb.com

Кто должен получить: «Ла-ла Ленд» Несмотря на большую конкуренцию в основной номинации, лидер сезона определился еще на прошлогоднем Венецианском кинофестивале. Мюзикл Дэмиена Шазела получил главные приз кинофестиваля в Торонто, «Золотой глобус», BAFTA и еще несколько десятков наград, т.ч. сомневаться в том, что он заберет и «Оскар» не приходится. Это правильное решение – в достаточно тяжелое для Америки время отдать главный приз легкому и красивому фильму, который стоит в стороне от мировых проблем и политики. Хотя не меньше «Ла-ла Ленда» главный приз заслуживает военная драма «По соображениям совести» − лучший голливудский фильм о войне со времен «Спасти рядового Райана». «Манчестер у моря» тоже выглядит достойным претендентом. Подобное душевное и умное кино появляется очень редко. Лучший режиссер Номинанты: Дени Вильнев («Прибытие»), Мел Гибсон («По соображениям совести»), Дэмиен Шазелл («Ла-ла Ленд»), Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»), Барри Дженкинс («Лунный свет») Кто получит: Дэмиен Шазел («Ла-ла Ленд»)

Дэмиен Шазел Фото: starlife

Кто должен получить: Мел Гибсон («По соображениям совести»)

Мел Гибсон Фото: starlife

Дэмиен Шазел собрал всевозможные режиссерские награды этого года и готовится стать самым молодым в истории обладателем «Оскара» за режиссуру. Но так ли он этого заслуживает? Да, в «Ла-ла Ленде» отличная профессиональная постановка, но она не лучшая в году. Честнее было бы вручить Шазелу аналогичную награду два года назад за «Одержимость», а приз этого года отдать Мелу Гибсону. Скандальный актер несколько лет был в полном забвении, но в прошлом году выстрелил мощнейшей драмой «По соображениям совести». Двухчасовое полотно, в котором Гибсон успел не только показать впечатляющие военные сцены, но и полностью раскрыть характер главного героя поставлено лучше «Ла-ла Ленда». Поэтому именно австралиец должен был бы унести домой режиссерскую статуэтку. Лучший актер Номинанты: Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Эндрю Гарфилд («По соображением совести»), Райан Гослинг («Ла-ла Ленд»), Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»), Дензел Вашингтон («Ограды») Кто получит: Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)

Кейси Аффлек в к/ф «Манчестер у моря» Фото: imdb.com

Кто должен получить: Кейси Аффлек («Манчестер у моря») Если Кейси Аффлек не получит «Оскар» в этом году, то Академию можно распускать. Ведь Аффлек, который за двадцать лет сыграл немало хороших ролей, но так и оставался для широкой публики «братом Бена», выдал лучшую актерскую игру за последние лет десять. У тех, кто видел «Манчестер у моря» не возникнет вопроса, почему именно Кейси Аффлек должен получить «Оскар». Любое другое решение выглядело бы просто нелепо. Конкуренты Кейси отличные актеры с сильными ролями, и в другой год каждый из них мог бы всерьез претендовать на награду. Но в год Аффлека прыгающий Гослинг, кричащий Вашингтон, хлопающий глазами Гарфилд и ухмыляющийся Мортенсен выглядят просто смешно. Лучшая актриса Номинанты: Изабель Юппер («Она»), Рут Негга («Лавинг»), Натали Портман («Джеки»), Эмма Стоун («Ла-ла Ленд»), Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс») Кто получит: Эмма Стоун («Ла-ла Ленд»)

Эмма Стоун в к/ф «Ла-ла Ленд» Фото: imdb.com

Кто должен получить: Изабель Юппер («Она»)

Изабель Юппер в к/ф «Она» Фото: imdb.com

Самая сильная конкуренция в этой номинации. Отличных женских ролей было так много, что Виола Дэвис была передвинута в «лучшие актрисы второго плана», а Эми Адамс и Аннетт Бенинг вообще не были номинированы. Основная борьба идет между тремя актрисами: Натали Портман, Эммой Стоун и Изабель Юппер. Сейчас в явных лидерах Стоун, она же, скорее всего, получит «Оскар». Но честнее было бы отдать приз Изабель Юппер, которой Академия уже давно задолжала. За сорокалетнею карьеру Юппер собрала награды всех мировых фестивалей, считается одной из величайших актрис в истории, но в 2017 году получила только первую в карьере номинацию на «Оскар»! Такую несправедливость нужно срочно исправлять, тем более в «Она» француженка была бесподобна, а Стоун еще успеет получить свои награды. Лучший актер второго плана Номинанты: Махершала Али («Лунный свет»), Джефф Бриджес («Любой ценой»), Лукас Хеджес («Манчестер у моря»), Дев Пател («Лев»), Майкл Шеннон («Под покровом ночи») Кто получит: Махершала Али («Лунный свет»)

Махершала Али в к/ф «Лунный свет» Фото: imdb.com

Кто должен получить: кто угодно, но не Али

Лиам Нисон в к/ф «Молчание» Фото: imdb.com

Прошлогодний расовый скандал так сильно ударил по Академии, что в этом году они номинировали рекордное число темнокожих актеров. Но номинировать не значит награждать. Все идет к тому, что «Оскар» заберет Машершала Али, сыгравший наркоторговца в слабейшем фильме-номинанте «Лунный свет». Это совершенно проходная роль, которая забывается еще до окончания фильма, и любой из конкурентов Али заслуживает «Оскар» больше. Хотите отдать награду этническому актеру? Дев Патель в «Льве» прекрасен. Хотите отметить актера, исполнившего роль по ту сторону закону? Майкл Шеннон в «Под покровом ночи» блестяще сыграл нечистого шерифа (Аарон Тейлор-Джонсон из этого же фильма был еще лучше, выиграл «Золотой глобус», но номинацию на «Оскар» не получил ). Лукас Хеджес в «Манчестере у моря» удивительно органичен, а Джефф Бриджес плохо играть не умеет. Но больше всех награду заслужил Лиам Нисон за фильм «Молчание», который Академия незаслуженно проигнорировала. Лучшая актриса второго плана Номинанты: Виола Дэвис («Ограды»), Наоми Харрис («Лунный свет»), Николь Кидман («Лев»), Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»), Мишель Уильямс («Манчестер у моря») Кто получит: Виола Дэвис («Ограды»)

Виола Дэвис в к/ф «Ограды» Фото: imdb.com

Кто должен получить: Виола Дэвис («Ограды») В этой номинации сюрпризов быть не должно. Лидер наградного сезона Виола Дэвис заслужила «Оскар». Ее роль в киноспектакле «Ограды» сложно назвать вторым планом, но среди «лучших актрис» и так большая конкуренция. Дэвис была гораздо сильнее всех своих конкуренток по номинации. Хотя Мишель Уильямс в «Манчестере у моря» смогла создать запоминающийся образ всего за несколько минут экранного времени. Николь Кидман в «Льве» тоже очень хороша, а возможность увидеть эту замечательную актрису со вторым «Оскаром» может больше и не представиться. Лучший оригинальный сценарий Номинанты: «Ла-ла Ленд», «Манчестер у моря», «Лобстер», «Любой ценой», «Женщины ХХ века» Кто получит: «Манчестер у моря»

кадр из к/ф «Манчестер у моря» Фото: imdb.com

Кто должен получить: «Манчестер у моря» Долгое время в лидерах среди сценариев шел «Ла-ла Ленд», но это чистый абсурд. При всех достоинствах фильма Шазела, сценарий не его сильная сторона. Остается только надеяться, что Академия не станет мудрить и отдаст «Оскар» заслужившему его Кеннету Лонергану. «Манчестер у моря» умная и пронзительная драма, которая замечательно написана, хорошо поставлена и блестяще разыграна. И если в борьбе за лучший фильм и режиссера у картины мало шансов, то забрать награду за сценарий она обязана. Но с другой стороны, в номинации есть странный, но прекрасный «Лобстер», победе которого мало кто удивился бы. Лучший адаптированный сценарий Номинанты: «Прибытие», «Ограды», «Скрытые фигуры», «Лев», «Лунный свет» Кто получит: «Лунный свет» Кто должен получить: «Скрытые фигуры»

кадр из к/ф «Скрытые фигуры» Фото: imdb.com