Российский космонавт сделал фото Минска из космоса
Новости Беларуси. 12 сентября российский космонавт Сергей Рязанский опубликовал фото, на которых изображен Минск из космоса.
Три снимка были размещены на страницах космонавта в социальных сетях.
Сергей Рязанский, космонавт:
Есть туристические города, есть города-курорты, а есть города-Герои... Один из них – Минск. Я знаю, что многие из вас ждали фотографии столицы Республики Беларусь.
Фото: instagram.com/sergeyiss
Многие подписчики Рязанского отмечали, что приятно увидеть любимый город с такой высоты.
«Теперь я знаю, что мой родной город имеет форму бабочки. Буду продвигать это в своём дизайне».
Фото: instagram.com/sergeyiss
Это не первое фото белорусской столицы с такого ракурса.
В начале 2017 года снимками Минска, Гомеля и Бреста из космоса поделился космонавт Олег Новицкий – здесь подробнее.
Сергей Рязанский – летчик-космонавт, Герой России. 28 июля 2017 года отправился на МКС в качестве командира экипажа, в состав которого вошли космонавты из США и Италии, космического корабля «Союз МС-05».