Российский космонавт сделал фото Минска из космоса

Новости Беларуси. 12 сентября российский космонавт Сергей Рязанский опубликовал фото, на которых изображен Минск из космоса. Три снимка были размещены на страницах космонавта в социальных сетях. Сергей Рязанский, космонавт:

Есть туристические города, есть города-курорты, а есть города-Герои... Один из них – Минск. Я знаю, что многие из вас ждали фотографии столицы Республики Беларусь.

Фото: instagram.com/sergeyiss

Многие подписчики Рязанского отмечали, что приятно увидеть любимый город с такой высоты. «Теперь я знаю, что мой родной город имеет форму бабочки. Буду продвигать это в своём дизайне».

Фото: instagram.com/sergeyiss