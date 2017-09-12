Прямой эфир

Российский космонавт сделал фото Минска из космоса

12 сентября 2017 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 12 сентября российский космонавт Сергей Рязанский опубликовал фото, на которых изображен Минск из космоса.

Три снимка были размещены на страницах космонавта в социальных сетях.

Сергей Рязанский, космонавт:
Есть туристические города, есть города-курорты, а есть города-Герои... Один из них – Минск. Я знаю, что многие из вас ждали фотографии столицы Республики Беларусь.

Российский космонавт сделал фото Минска из космоса-1

Фото: instagram.com/sergeyiss

Многие подписчики Рязанского отмечали, что приятно увидеть любимый город с такой высоты.

«Теперь я знаю, что мой родной город имеет форму бабочки. Буду продвигать это в своём дизайне».

Российский космонавт сделал фото Минска из космоса-4

Фото: instagram.com/sergeyiss

Это не первое фото белорусской столицы с такого ракурса.

В начале 2017 года снимками Минска, Гомеля и Бреста из космоса поделился космонавт Олег Новицкий – здесь подробнее.

Сергей Рязанский – летчик-космонавт, Герой России. 28 июля 2017 года отправился на МКС в качестве командира экипажа, в состав которого вошли космонавты из США и Италии, космического корабля «Союз МС-05».

# Космос # Фотофакт # калейдоскоп # Сергей Рязанский

Другие новости рубрики

Все новости
«Я никогда в жизни не была так напугана»: ураган «Ирма» в рассказах очевидцев
11 сентября 2017 16:38

«Я никогда в жизни не была так напугана»: ураган «Ирма» в рассказах очевидцев

Лолита расплакалась на «Новой волне»: артистка представила песню, посвященную Фаине Раневской
11 сентября 2017 15:45

Лолита расплакалась на «Новой волне»: артистка представила песню, посвященную Фаине Раневской

Пошаговый рецепт: болгарский перец в томатном соке
11 сентября 2017 14:23

Пошаговый рецепт: болгарский перец в томатном соке