«Занятая мама может позволить себе упражнения»: мать пятерых детей обвиняют в том, что она их не рожала

Новости Великобритании. 35-летняя Симона Гейтли из графства Уэст-Йоркшир, блогер и фитнес-тренер регулярно занимается спортом, чтобы быть в форме. Однако фитнес-маму обвиняют во лжи, так как считают, что со своей безупречной фигурой она не могла родить своих пятерых детей.

Ее детям, которых она родила в течение шести лет, с 2006 по 2012, десять, восемь, семь, шесть и три года. Чтобы опровергнуть слухи, Симона ведет блог.

Она утверждает, что после каждой беременности сбрасывала вес примерно за 10-12 недель, «просто гуляя и употребляя здоровую пищу».

Симона Гейтли:

Женщинам не стоит возвращать свое тело в форму насильно сразу же после рождения детей. Чтобы привыкнуть к материнству, нужно время.

Я такая же мать, как и другие. Я работаю и совмещаю свою жизнь с насыщенной деятельностью своих детей, которых в течение недели нужно отвезти более, чем в 30 мест. При этом мне никто не помогает.

Мой день начинается в шесть утра с пробежки или прогулки. Затем поход в школу, помощь с домашними заданиями, походы по магазинам, организация досуга. А также тренировки в перерывах.

К своим тренировкам Симона любит привлекать и детей.