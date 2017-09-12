Прямой эфир

«Занятая мама может позволить себе упражнения»: мать пятерых детей обвиняют в том, что она их не рожала

12 сентября 2017 09:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. 35-летняя Симона Гейтли из графства Уэст-Йоркшир, блогер и фитнес-тренер регулярно занимается спортом, чтобы быть в форме. Однако фитнес-маму обвиняют во лжи, так как считают, что со своей безупречной фигурой она не могла родить своих пятерых детей.

«Занятая мама может позволить себе упражнения»: мать пятерых детей обвиняют в том, что она их не рожала-1

Ее детям, которых она родила в течение шести лет, с 2006 по 2012, десять, восемь, семь, шесть и три года. Чтобы опровергнуть слухи, Симона ведет блог.

Она утверждает, что после каждой беременности сбрасывала вес примерно за 10-12 недель, «просто гуляя и употребляя здоровую пищу».

Симона Гейтли:
Женщинам не стоит возвращать свое тело в форму насильно сразу же после рождения  детей. Чтобы привыкнуть к материнству, нужно время.
Я такая же мать, как и другие. Я работаю и совмещаю свою жизнь с насыщенной деятельностью своих детей, которых в течение недели нужно отвезти более, чем в 30 мест. При этом мне никто не помогает.
Мой день начинается в шесть утра с пробежки или прогулки. Затем поход в школу, помощь с домашними заданиями, походы по магазинам, организация досуга. А также тренировки в перерывах.

К своим тренировкам Симона любит привлекать и детей.

«Занятая мама может позволить себе упражнения»: мать пятерых детей обвиняют в том, что она их не рожала-4

Фото: instagram.com/simonegatelyfitmum5

Симона Гейтли:
Мне не приходилось изматывать себя тренировками в спортзале. После беременности я всегда занималась дома и только тогда, когда у меня было время и энергия.
Все начиналось с прогулок с коляской. Затем я добавила пробежки. Мои упражнения не требуют много времени и действительно работают, при том что это всего около 10 минут в день, если оно есть.

Симона ведет канал на YouTube, где она показывает другим мамам, что тренировки не должны занимать большую часть жизни.

«Занятая мама может позволить себе упражнения»: мать пятерых детей обвиняют в том, что она их не рожала-7

Фото: instagram.com/simonegatelyfitmum5

Женщина также отмечает, что планирование очень важно для ее здорового образа жизни.

Симона Гейтли:
Занятая мама может позволить себе упражнения при соответствующей расстановке приоритетов и поддержке.

В данный момент она пишет книгу для женщин, которые либо еще собираются рожать, либо намерены заняться собой, так как их дети уже выросли.

По материалам Daily Mail и The Sun
Текст: Мария Харзеева

# калейдоскоп # Фитнес # Симона Гейтли

Другие новости рубрики

Все новости
Российский космонавт сделал фото Минска из космоса
12 сентября 2017 07:59

Российский космонавт сделал фото Минска из космоса

«Я никогда в жизни не была так напугана»: ураган «Ирма» в рассказах очевидцев
11 сентября 2017 16:38

«Я никогда в жизни не была так напугана»: ураган «Ирма» в рассказах очевидцев

Лолита расплакалась на «Новой волне»: артистка представила песню, посвященную Фаине Раневской
11 сентября 2017 15:45

Лолита расплакалась на «Новой волне»: артистка представила песню, посвященную Фаине Раневской