«Занятая мама может позволить себе упражнения»: мать пятерых детей обвиняют в том, что она их не рожала
Новости Великобритании. 35-летняя Симона Гейтли из графства Уэст-Йоркшир, блогер и фитнес-тренер регулярно занимается спортом, чтобы быть в форме. Однако фитнес-маму обвиняют во лжи, так как считают, что со своей безупречной фигурой она не могла родить своих пятерых детей.
Ее детям, которых она родила в течение шести лет, с 2006 по 2012, десять, восемь, семь, шесть и три года. Чтобы опровергнуть слухи, Симона ведет блог.
Она утверждает, что после каждой беременности сбрасывала вес примерно за 10-12 недель, «просто гуляя и употребляя здоровую пищу».
Симона Гейтли:
Женщинам не стоит возвращать свое тело в форму насильно сразу же после рождения детей. Чтобы привыкнуть к материнству, нужно время.
Я такая же мать, как и другие. Я работаю и совмещаю свою жизнь с насыщенной деятельностью своих детей, которых в течение недели нужно отвезти более, чем в 30 мест. При этом мне никто не помогает.
Мой день начинается в шесть утра с пробежки или прогулки. Затем поход в школу, помощь с домашними заданиями, походы по магазинам, организация досуга. А также тренировки в перерывах.
К своим тренировкам Симона любит привлекать и детей.
Фото: instagram.com/simonegatelyfitmum5
Симона Гейтли:
Мне не приходилось изматывать себя тренировками в спортзале. После беременности я всегда занималась дома и только тогда, когда у меня было время и энергия.
Все начиналось с прогулок с коляской. Затем я добавила пробежки. Мои упражнения не требуют много времени и действительно работают, при том что это всего около 10 минут в день, если оно есть.
Симона ведет канал на YouTube, где она показывает другим мамам, что тренировки не должны занимать большую часть жизни.
Фото: instagram.com/simonegatelyfitmum5
Женщина также отмечает, что планирование очень важно для ее здорового образа жизни.
Симона Гейтли:
Занятая мама может позволить себе упражнения при соответствующей расстановке приоритетов и поддержке.
В данный момент она пишет книгу для женщин, которые либо еще собираются рожать, либо намерены заняться собой, так как их дети уже выросли.
По материалам Daily Mail и The Sun
Текст: Мария Харзеева