Миллионы голосов слились в унисон! Как в Беларуси завершился Великий День Победы?

Завершает этот великий день акция, объединяющая всю страну, «Споем День Победы вместе». Миллионы голосов в разных уголках страны слились в унисон, исполняя легендарную композицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песня «День Победы», написанная Владимиром Харитоновым и Давидом Тухмановым в 1975 году, давно уже стала не просто мелодией, а живым символом нашей общей памяти. В ней радость и боль, гордость и вечная благодарность.

Эффектным завершающим аккордом празднования стал фейерверк. В столице небо озарилось огнями сразу в шести локациях. Не менее эффектные фейерверки прогремели сегодня и во всех областных городах Беларуси.

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