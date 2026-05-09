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Миллионы голосов слились в унисон! Как в Беларуси завершился Великий День Победы?

09 мая 2026 20:03
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Завершает этот великий день акция, объединяющая всю страну, «Споем День Победы вместе». Миллионы голосов в разных уголках страны слились в унисон, исполняя легендарную композицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллионы голосов слились в унисон! Как в Беларуси завершился Великий День Победы?-2

Песня «День Победы», написанная Владимиром Харитоновым и Давидом Тухмановым в 1975 году, давно уже стала не просто мелодией, а живым символом нашей общей памяти. В ней радость и боль, гордость и вечная благодарность. 

Эффектным завершающим аккордом празднования стал фейерверк. В столице небо озарилось огнями сразу в шести локациях. Не менее эффектные фейерверки прогремели сегодня и во всех областных городах Беларуси.

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