У Дворца спорта пройдет общенациональная акция «Споем День Победы вместе»

Символ Победы сегодня у сердца каждого белоруса. И в этом смысле города и села, все праздничные локации с сотнями и тысячами гостей в этот день превратились в настоящие цветущие сады.
Один из самых масштабных – в столице на проспекте Победителей у Дворца спорта. Здесь продолжается большая концертная программа «Дорогами Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об атмосфере народного праздника рассказал Даниил Дроботов.
Даниил Дроботов, корреспондент:
Здесь, у Дворца спорта, сейчас царит особая, праздничная атмосфера. На сцене продолжается большая творческая программа «Дорогами Победы», где оживают песни, которые когда-то звучали в окопах, на фронтовых привалах. Композиции, которые давали надежду, которые сплачивали, помогали выжить.
Репертуар подбирали тщательно, чтобы охватить разные периоды войны, разные настроения – от суровых военных маршей до лирических баллад. Эти песни обладают уникальной способностью пробуждать самые глубокие чувства.
Победный май на улицах страны. Беларусь встречает Великий Праздник яблоневым цветом.
Концертная программа с участием белорусских и российских артистов – традиционный подарок минчанам и гостям столицы ко Дню Победы, хедлайнер концерта – народный артист России Олег Газманов.
Даниил Дроботов:
Кульминацией празднований станет общенациональная акция «Споем День Победы вместе». Так страна скажет «Спасибо». А в 23:00 небо над столицей раскрасит праздничный фейерверк.
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