У Дворца спорта пройдет общенациональная акция «Споем День Победы вместе»

Символ Победы сегодня у сердца каждого белоруса. И в этом смысле города и села, все праздничные локации с сотнями и тысячами гостей в этот день превратились в настоящие цветущие сады.

Один из самых масштабных – в столице на проспекте Победителей у Дворца спорта. Здесь продолжается большая концертная программа «Дорогами Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.