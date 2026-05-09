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В Париже +21, в Москве +14 – прогноз погоды в Европе

09 мая 2026 18:40
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Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В Париже +21, в Москве +14 – прогноз погоды в Европе-2

В столице Франции синоптики прогнозируют дождливую погоду, температура до +21. В Вене +28 и без осадков. В Риме небольшой дождь и до +22. В Мадриде столбики термометров покажут +19 и будет дождь. 

В Софии до +19 и дождь. В турецкой столице до +22 и временами дождь. В Афинах +26 и без осадков. 

Перенесемся в Прибалтику. В Риге облачно и +17 градусов. В Вильнюсе +16. В Варшаве +22 и без осадков, +20 в Киеве. В столице России прогнозируется облачная погода, временами дождь и +14 градусов.

# Погода

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