В Париже +21, в Москве +14 – прогноз погоды в Европе

В столице Франции синоптики прогнозируют дождливую погоду, температура до +21. В Вене +28 и без осадков. В Риме небольшой дождь и до +22. В Мадриде столбики термометров покажут +19 и будет дождь.

В Софии до +19 и дождь. В турецкой столице до +22 и временами дождь. В Афинах +26 и без осадков.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге облачно и +17 градусов. В Вильнюсе +16. В Варшаве +22 и без осадков, +20 в Киеве. В столице России прогнозируется облачная погода, временами дождь и +14 градусов.