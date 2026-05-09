До +24 и дожди – погода в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В начале недели по-прежнему локально будут отмечаться дожди кратковременного характера. Температура воздуха ночью составит +2...+10. В дневные часы воздух прогреется до +15...+22 градусов. Во вторник и среду на большей части территории пройдут грозовые дожди различной интенсивности. При грозах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью +3...+12. Максимальная днем +11...+19.

Во вторник по юго-востоку до +24. По предварительным данным, к концу недели осадки в основном прекратятся. Лишь в пятницу по югу республики прогнозируются локальные дожди. При этом температурный фон начнет повышаться. Ночью +3...+11, днем +15...23.

Подробный прогноз по областям страны: