Лукашенко: мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей

Долг белорусов – сохранить правду о Великой Отечественной войне. Сегодня мы, наследники победителей, бьемся за эту правду на всех фронтах, отстаиваем суверенное право выбирать свой путь на своей земле. Эти важнейшие посылы прозвучали праздничным вечером 9 Мая в центре Минска. У монумента на площади Победы собрались белорусы разных возрастов, профессий и гости нашей страны. Вместе с соотечественниками – глава государства. Минутой молчания почтили память тех, кто ценой своих жизней добыл Победу в мае 1945-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко возложил цветы в память о каждом третьем белорусе, который не вернулся с той войны. Великая Отечественная катком прошла по судьбам людей и государств. Более 30 миллионов погибших. Свыше 600 тысяч сирот. 25 миллионов человек, лишенных родного дома. 2000 разрушенных городов и более 70 тысяч уничтоженных сел и деревень. И сегодня вскрываются все новые и новые факты преступлений без срока давности. Мы просто не имеем права об этом забыть. И не забудем. А те, кто методично вычеркивает Победу Красной армии из истории Великой Отечественной войны и не пускает нас к местам захоронений дедов и прадедов, – реваншисты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие белорусы, Знамя Победы сегодня в наших руках. Передавая его от поколения к поколению, мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей, за суверенное право – право выбирать свой путь на своей земле. Белорусы, как никто, знают, насколько быстро лозунги о «новом порядке» превращаются в виселицы, лагеря, пепелища и безымянные рвы. Читайте здесь.

Мы помним. Помним и чтим освободителей родной земли сегодня и будем помнить всегда. Все цветы и венки возложены нами и в память о тех, кто остался лежать там, на чужбине, отдав свою жизнь за жизнь народов Европы. Их нужно вернуть домой.

Александр Лукашенко напомнил о страшной цене, заплаченной за освобождение Европы от фашизма. Подробности.

Президент поблагодарил всех, кто в этот день вместе с детьми пришел к монументам и самым маленьким памятникам в разных уголках Беларуси. Молодежь должна знать правду о пережитом предками и видеть лицо фашизма под маской благих намерений. Слова главы государства нашли отклик. Это логичное продолжение того, как последовательно и аккуратно в нашей стране с подачи Президента сохраняют память о бессмертном подвиге поколения, которое не просто победило, а вернулось и отстроило лежавшую в руинах страну.