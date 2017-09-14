В Техасе задержанная женщина угнала полицейскую машину: видео инцидента посмотрели более миллиона раз

Новости США. Освободившись от наручников и угнав патрульную машину, женщина скрылась от преследований полиции. Все в подробностях засняли камеры, установленные в авто, и камеры, которые были у полицейских.

Получив звонок о возможном ограблении магазина косметики в штате Юта, полицейские задержали 33-летнюю Тошу Спонслер и, одев на нее наручники, посадили на заднее сидение в своей машине. У задержанной нашли сумку, полную предположительно украденных товаров, и пока полицейские проверяли ее содержимое, женщине потребовалось всего около 20 секунд, чтобы пробраться на сидение водителя.

Установленная в машине камера запечатлела, как Тоша избавилась от ремня безопасности и наручников, а затем через окно на перегородке перелезла на водительское сидение. Едва не сбив хранителей правопорядка и разогнав автомобиль более, чем до 160 км/ч, женщина ускользнула от полиции. Ее преследовали 23 минуты.

Остановить погоню удалось, применив специальный маневр. Спонслер потеряла управление. От медицинской помощи на месте происшествия она отказалась и была арестована.