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В Техасе задержанная женщина угнала полицейскую машину: видео инцидента посмотрели более миллиона раз

14 сентября 2017 13:05
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Новости США. Освободившись от наручников и угнав патрульную машину, женщина скрылась от преследований полиции. Все в подробностях засняли  камеры, установленные в авто, и камеры, которые были у полицейских.

В Техасе задержанная женщина угнала полицейскую машину: видео инцидента посмотрели более миллиона раз-1

Получив звонок о возможном ограблении магазина косметики в штате Юта, полицейские задержали 33-летнюю Тошу Спонслер и, одев на нее наручники, посадили на заднее сидение в своей машине. У задержанной нашли сумку, полную предположительно украденных товаров, и пока полицейские проверяли ее содержимое, женщине потребовалось всего около 20 секунд, чтобы пробраться на сидение водителя.

В Техасе задержанная женщина угнала полицейскую машину: видео инцидента посмотрели более миллиона раз-4

Установленная в машине камера запечатлела, как Тоша избавилась от ремня безопасности и наручников, а затем через окно на перегородке перелезла на водительское сидение. Едва не сбив хранителей правопорядка и разогнав автомобиль более, чем до 160 км/ч, женщина ускользнула от полиции. Ее преследовали 23 минуты.

В Техасе задержанная женщина угнала полицейскую машину: видео инцидента посмотрели более миллиона раз-7

Остановить погоню удалось, применив специальный маневр. Спонслер потеряла управление. От медицинской помощи на месте происшествия она отказалась и была арестована.

В Техасе задержанная женщина угнала полицейскую машину: видео инцидента посмотрели более миллиона раз-10

Чтобы подобное больше не повторилось, во всех полицейских машинах устанавливают новые перегородки с окнами, которые открываются только на 10 см.

По материалам abcnews и news.com.au
Перевод: Мария Харзеева

# Фотофакт # калейдоскоп # Криминал

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