10 самых громких скандалов между звездами в истории Голливуда

Есть ли что-нибудь более интересное для обывателей, чем сочная голливудская вражда? Райан Мерфи доказал, что нет. В середине сентября состоится вручение телепремии «Эмми», на которой его сериал «Вражда» о соперничестве двух див Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд может стать абсолютным фаворитом во всех номинациях. А пока до объявления победителей еще больше месяца, давайте вспомним самые яркие скандалы со съемочных площадок, некоторые из которых вполне могли бы стать темами следующих сезонов проекта Мерфи. Бетт Дэвис vs. Джоан Кроуфорд

Фото: Vanity Fair

Для тех кто не в курсе, напомним про самое известное соперничество в истории Голливуда. Дэвис и Кроуфорд взаимно ненавидели друг друга на протяжении десятилетий, что было идеальной «подготовкой» к их общему фильму «Что случилось с Бэби Джейн?» Во время съемок звезды изводили друг друга. Известно, что Дэвис просила подменять Кроуфорд напитки, специально ударила ее по голове ногой во время совместной сцены. Кроуфорд же подкладывала в свою одежду камни для тех сцен, где Дэвис приходилось таскать. Вишенкой на торте стало то, что Дэвис была номинирована за «Бэби Джейн» на «Оскар». Легенда гласит, что Кроуфорд связалась с остальными номинантами и договорилась, что примет награду от их имени. Статуэтку в тот год выиграла Энн Бэнкрофт, но на сцену поднялась Кроуфорд, что стало одним из самых громких скандалов в истории премии. Да, хорошая вражда никогда не перестанет быть интересной! Роман Полански vs. Фэй Данауэй

Фото: Variety

Не секрет, что во время съемок классического «Китайского квартала» режиссер Роман Полански и главная звезда Фэй Данауэй презирали друг друга. В интервью Полански рассказывал, что работать с Данауэй было «так сложно, что я чуть не покончил с собой». Очевидцы говорили, что Полански несколько раз грубо вырывал актрисе волоски, которые преломляли свет в кадре. А Данауэй однажды бросила в режиссера полную чашку мочи, после того, как он запретил ей отойти в уборную. Когда спустя много лет в 2008 году актрису спросили о тех съемках, Данауэй сказала, что этот вопрос «даже не заслуживает достойного ответа» и резко закончила интервью. Шелли Дювалл vs. Стенли Кубрик

Фото: Vanity Fair

В интервью 1980 года Шелли Дювалл описала работу со Стенли Кубриком над «Сиянием» как «смертельно невыносимую». Методы режиссера на самом деле выглядят жестоко – для правильного кадра он заставлял актрису часами плакать, орал на нее и подвергал «довольно жесткой тактике съемок». Дювалл рассказывала, что она была настолько подавлена, что ей потребовался долгий период восстановления, у нее начались проблемы со здоровьем и стали выпадать волосы. Несмотря на все это, спустя много лет актриса призналась, что до сих пор очень уважает Кубрика. Стивен Спилберг vs. Джулия Робертс

Фото: Vanity Fair

Джулия Робертс кажется милой и очаровательной, но оказывается, что с ней не все так просто. В сказке Стивена Спилберга «Капитан Крюк» она играла фею Динь-Динь (Tinkerbell), но съемочная группа дала ей прозвище «Tinkerhell». Спилберг оставался джентльменом, и на вопросы о работе с Джулией всегда отвечал уклончиво «Нам было неудобно работать вместе». А вот Робертс постоянно говорила, что все слухи о ее невыносимости неправда, а работа с режиссером навредила ее чувствам: «Я ему безгранично доверяла, а он даже и не думал помогать мне». Ник Нолти vs. Джулия Робертс

Фото: imdb.com

Не нашел общего языка с Робертс не только Стивен Спилберг. В интервью 1993 года актриса рассказала, что ее новый фильм «Я люблю неприятности» получился «полностью очаровательным и очень приятным, но это не относится к его главному актеру. Пусть он возненавидит меня окончательно, но я уверена, что он не в своем уме и это отражается на окружающих его людях». Такой комплемент достался Нику Нолти, который вернул долг, заявив, что таких как Робертс «нужно гнать из профессии». Пикантности в ситуацию добавляет факт, что до начало съемок Нолти и Робертс встречались! Джим Керри vs. Томи Ли Джонс

Фото: imdb.com

Казалось бы, кто может не любить Джима Керри? Томми Ли Джонс. Причем не просто не любить, а жутко ненавидеть. Говорят, что работа над общим фильмом «Бэтмен навсегда» стала для заслуженного актера сущей пыткой. Кэрри рассказывал, как однажды перед съемками подошел поздороваться с Ли Джонсом в ресторане: «Я подошёл к нему и увидел, как он побледнел. Он встал, сделал подобие рукопожатия и сказал мне прямо в лицо: «Я тебя ненавижу. В самом деле не люблю тебя, ты мне очень не нравишься». Я сказал: «Хорошо, так бывает, все мы люди», а он добавил, что не может контролировать свои эмоции. Думаю, он очень не хотел работать со мной в тот момент». Ходили слухи, что такое отношение вызвал провал картины Ли Джонса «Кобб», которую потопил в прокате «Тупой и еще тупее». Ларс фон Триер vs. Бьорк

Фото: TheHR

«Танцующая в темноте» − первый и последний фильм певицы Бьорк. За это вы можете поблагодарить Ларса фон Триера. Съемки мюзикла о рабочей эмигрантке, которая собирает деньги на операцию сыну, быстро превратились в соревнование в истерике. Играющая в картине Катрин Денев рассказывала, что Бьорк регулярно пропускала съемочные дни, плевала в фон Триера и во всеуслышание заявила: «Никогда не работайте с датчанами, потому что они съедят вашу душу». Фон Триер в отместку тоже пропускал рабочие дни, а однажды бросил монитор в сторону Бьорк. Дэвид О. Расселл vs. Джордж Клуни

Фото: Variety

Дэвид О. Рассел давно заслужил репутацию режиссера-скандалиста, с которым невыносимо тяжело работать. Особенно его характер проявился на съемках военной драмы «Три короля». Постановщик изводил съемочную группу, орал на каскадеров, бросался песком, швырял в актеров реквизит. Больше всего доставалось от режиссера Джорджу Клуни, рискнувшему заступиться за статистов, с которыми постановщик был максимально груб. В отместку О. Рассел специально оставлял для актера самые сложные и грязные сцены. Ненависть постановщика к Клуни не сошла на нет даже после окончания съемок. В 2003 году журнал Vanity Fair попросил некоторых режиссеров написать небольшие очерки про актеров, с которыми они работали. В отношении Клуни О. Расселл отделался одной фразой «Джордж Клуни может поцеловать меня в задницу». Дэвид О. Рассел vs. Лили Томлин

Фото: TheHR

Мы еще не закончили с О. Расселом. В 2004 году горячий режиссер снимал трагикомедию «Взломщики сердец» с Лили Томлин и Дастином Хоффманом. Во время создания фильма о скандалах ничего не было известно, но в 2007 в сеть попало два видеоролика, в которых режиссер и актриса орут друг на друга и едва не дерутся. В видео можно увидеть, как О. Рассел полностью теряет самообладание, кричит на пожилую актрису матом, а потом начинает бросаться вещами в нее и в членов съемочной группы. Режиссер никак не стал комментировать видео, а Томлин отнеслась к роликам с юмором, и сказала, что «все равно любит этого психа» и не прочь с ним еще «поработать или подраться». На этом вспыльчивый О. Рассел не остановился. Ходили слухи, что во время съемок «Аферы по-американски» он едва не избил Эми Адамс. Успокоить режиссера удалось только Дженнифер Лоуренс. Кевин Смит vs. Брюс Уиллис

Фото: Variety