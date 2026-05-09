Живых детей подвешивали на крюки – Генпрокуратура установила ранее неизвестный лагерь смерти

2858 сожженных населенных пунктов, из которых 290 деревень были уничтожены огнем с жителями и исчезли навсегда. Именно так выглядит география чудовищных и бесчеловечных преступлений фашистов на белорусской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ко Дню Победы Национальное кадастровое агентство вместе с Генпрокуратурой актуализировало данную карту. Туда добавлены еще 15 деревень, а всего за годы расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа этот скорбный список пополнился 4 тысячами населенных пунктов. Этот беспрецедентный и по своей сути, и по масштабам правовой процесс длится уже более 5 лет.

Генеральной прокуратурой выявлены новые эпизоды злодеяний против мирного населения. Установлено 166 ранее неизвестных мест захоронений жертв геноцида. На 134 из них проведены раскопки. Обнаружены человеческие останки, предметы быта, детские игрушки. Также установлено более сотни ранее неизвестных лагерей смерти. Всего их насчитывается 578.

Сергей Шикунец, заместитель руководителя следственной группы по уголовному делу о геноциде белорусского народа Генеральной прокуратуры Беларуси:

Во всей этой картине сложнее всего говорить о фактах, когда это касается детей. В качестве примера можно привести установленный нами на территории Гродненской области ранее неизвестный детский донорский лагерь смерти. У деток отбиралась кровь для раненых солдат Вермахта. Но она не просто изымалась, а изымалась зверским способом. Живых детей подвешивали на крюки и просто подрезали пятки. И кровь стекала в специально приготовленную посуду. А детей, умерших после этих медицинских манипуляций, хоронили там же, на футбольном поле, где в это время продолжали играть потенциальные жертвы. Тысячи брестчан и гостей города встретили День Победы в легендарной Цитадели.