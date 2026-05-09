Не все испытывают благодарность за мирное небо над головой. Европейские страны продолжают борьбу с памятью о Великой Победе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снесенные памятники, уголовное преследование или штраф за то, что пришел к мемориалу, за советскую звезду, за живую гвоздику, – теперь норма. Но просто мешать праздновать Брюсселю показалось недостаточно. В Евросоюзе замахнулись на большее – стереть 9 Мая со страниц календаря. С подачи европейских элит День Победы превратился в День Европы. Вместо подвига – бюрократический юбилей.

Запад сегодня фабрикует новую историю, чтобы оправдать войну, развязанную в Украине против Союза Беларуси и России. Но эта версия трещит по швам там, где люди бережно хранят портреты своих ушедших героев.