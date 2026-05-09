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Беларусь отпраздновала День Победы

09 мая 2026 20:10
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Обновлено в 23:10.

День Великой Победы сегодня встречают миллионы белорусов, а также гости нашей страны. Торжества и памятные мероприятия проходят во всех уголках республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил соотечественников с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Беларусь отпраздновала День Победы-2

Традиционно, этот праздничный день во всех регионах начинается с церемонии возложения цветов – это символ нашей памяти и благодарности. Центральной локацией в Минске становится площадь Победы. От мала до велика, люди всех поколений склоняют голову у вечного огня, с болью в сердце вспоминают своих героев. 

Юрий Сенько: каждый белорус делает все, чтобы сохранить память о Победе.

Беларусь отпраздновала День Победы-4

Над нашей страной сегодня разносится «Вальс Победы». Его звучание на Брестском железнодорожном вокзале для пассажиров стало полной неожиданностью. А в Витебске на площади Флага и Герба в вальсе закружилась 81 одна пара. Юноши и девушки в стилизованных нарядах 40-х годов. Даже дождливая погода не помешала им исполнить танец в знак уважения к подвигу предков.

Сотни пар кружатся в «Вальсе Победы» по всей Беларуси.

Беларусь отпраздновала День Победы-6

Десятки тысяч горожан и гостей Бреста встречают День Победы в легендарной Цитадели. Вместо блицкрига и нескольких часов на штурм – сопротивление защитников Брестской крепости продолжалось 32 дня. В историю она войдет как непокоренная. Именно с этих первых дней отчаянной борьбы и начался большой путь советского народа к Великой Победе. 

Символ мужества и крепость наших сердец! Десятки тысяч горожан и гостей Бреста встречают День Победы.

Беларусь отпраздновала День Победы-8

Витебск 9 Мая особенно торжественен. На площади Победы – алое море из тысяч тюльпанов. С самого утра сюда по зову сердца идут люди – в одной колонне собрались более 10 тысяч жителей и гостей города.

Акция «Беларусь помнит» объединила тысячи людей по всей стране.

Беларусь отпраздновала День Победы-10

Гродно с размахом встречает День Победы. В списке – десятки мероприятий и в центральной части города, и в микрорайонах. От музыкального троллейбуса с песнями Победы до лесного лагеря и кино на привале. 

От музыкального троллейбуса до кино на привале – Гродно с размахом встречает День Победы.

Беларусь отпраздновала День Победы-12

В парке Победы Минска царит атмосфера спортивного азарта. Любители активного отдыха и этот священный день празднуют по-особенному. Участники преодолели трассу протяженностью 2000 метров с препятствиями из шин, барьеров и боевой техники. Подключились и юные спортсмены.

Колючая проволока и пожарные бумы! В парке Победы Минска прошел «Забег отважных».

Беларусь отпраздновала День Победы-14

Одним из центров притяжения для тысяч минчан и гостей столицы стал Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Люди приходят сюда не за бесплатным билетом, а за живой памятью. В залах музея – удивительная атмосфера.

Музей истории ВОВ в Минске можно посетить бесплатно в День Победы.

Беларусь отпраздновала День Победы-16

Памятники Великой Отечественной войны для нас национальные символы. Особая святыня – Курган Славы. 9 Мая с самого утра сюда идут тысячи человек, чтобы поклониться павшим и сказать спасибо живым освободителям.

Церемония возложения цветов прошла у Кургана Славы.

Беларусь отпраздновала День Победы-18

Несмотря на пасмурную погоду, у могилевчан сегодня победное настроение. Город бьет рекорды по количеству участников шествия «Беларусь помнит» – к нему присоединилось около 53 тысяч человек.

Это рекорд! В Могилеве к шествию «Беларусь помнит» присоединилось около 53 тыс. человек.

Беларусь отпраздновала День Победы-20

Нежный яблоневый цвет не просто примета мая. В этих лепестках застыла память о весне 1945-го, когда такие же цветущие ветви встречали победителей. Яблоневый цвет – символ нашей Победы. Нежный, как мирная жизнь, и стойкий, как память, которая передается от дедов к внукам.

Победный май на улицах страны. Беларусь встречает Великий Праздник яблоневым цветом.

Беларусь отпраздновала День Победы-22

Главной точкой народного притяжения в праздничный день в столице по традиции стала площадка у Дворца спорта. Здесь своим творчеством зрителей порадовали не только белорусские, но и приглашенные артисты. Хедлайнер – российский исполнитель Олег Газманов. 

Беларусь отпраздновала День Победы-24

Олег Газманов, народный артист России:
Я обожаю прилетать, приезжать в Беларусь: и на «Славянский базар», вот в Мирском замке у меня был концерт большой, сольный. И здесь я не первый раз тоже уже. Это родная для меня земля, не только из-за того, что мои родители, а из-за того, что я очень люблю Беларусь во всех отношениях: начиная с драников, заканчивая гениальным совершенно фестивалем «Славянский базар», очень доброжелательными людьми, которые любят и знают практически всю мою музыку.

Беларусь отпраздновала День Победы-26

Завершает этот великий день акция, объединяющая всю страну, «Споем День Победы вместе». Миллионы голосов в разных уголках страны слились в унисон, исполняя легендарную композицию.

Миллионы голосов слились в унисон! Как в Беларуси завершился Великий День Победы?

Эффектным завершающим аккордом празднования стал фейерверк.

# День Победы

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