Беларусь отпраздновала День Победы

Обновлено в 23:10. День Великой Победы сегодня встречают миллионы белорусов, а также гости нашей страны. Торжества и памятные мероприятия проходят во всех уголках республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси поздравил соотечественников с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно, этот праздничный день во всех регионах начинается с церемонии возложения цветов – это символ нашей памяти и благодарности. Центральной локацией в Минске становится площадь Победы. От мала до велика, люди всех поколений склоняют голову у вечного огня, с болью в сердце вспоминают своих героев. Юрий Сенько: каждый белорус делает все, чтобы сохранить память о Победе.

Над нашей страной сегодня разносится «Вальс Победы». Его звучание на Брестском железнодорожном вокзале для пассажиров стало полной неожиданностью. А в Витебске на площади Флага и Герба в вальсе закружилась 81 одна пара. Юноши и девушки в стилизованных нарядах 40-х годов. Даже дождливая погода не помешала им исполнить танец в знак уважения к подвигу предков. Сотни пар кружатся в «Вальсе Победы» по всей Беларуси.

Десятки тысяч горожан и гостей Бреста встречают День Победы в легендарной Цитадели. Вместо блицкрига и нескольких часов на штурм – сопротивление защитников Брестской крепости продолжалось 32 дня. В историю она войдет как непокоренная. Именно с этих первых дней отчаянной борьбы и начался большой путь советского народа к Великой Победе. Символ мужества и крепость наших сердец! Десятки тысяч горожан и гостей Бреста встречают День Победы.

Витебск 9 Мая особенно торжественен. На площади Победы – алое море из тысяч тюльпанов. С самого утра сюда по зову сердца идут люди – в одной колонне собрались более 10 тысяч жителей и гостей города. Акция «Беларусь помнит» объединила тысячи людей по всей стране.

Гродно с размахом встречает День Победы. В списке – десятки мероприятий и в центральной части города, и в микрорайонах. От музыкального троллейбуса с песнями Победы до лесного лагеря и кино на привале. От музыкального троллейбуса до кино на привале – Гродно с размахом встречает День Победы.

В парке Победы Минска царит атмосфера спортивного азарта. Любители активного отдыха и этот священный день празднуют по-особенному. Участники преодолели трассу протяженностью 2000 метров с препятствиями из шин, барьеров и боевой техники. Подключились и юные спортсмены. Колючая проволока и пожарные бумы! В парке Победы Минска прошел «Забег отважных».

Одним из центров притяжения для тысяч минчан и гостей столицы стал Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Люди приходят сюда не за бесплатным билетом, а за живой памятью. В залах музея – удивительная атмосфера. Музей истории ВОВ в Минске можно посетить бесплатно в День Победы.

Памятники Великой Отечественной войны для нас национальные символы. Особая святыня – Курган Славы. 9 Мая с самого утра сюда идут тысячи человек, чтобы поклониться павшим и сказать спасибо живым освободителям. Церемония возложения цветов прошла у Кургана Славы.

Несмотря на пасмурную погоду, у могилевчан сегодня победное настроение. Город бьет рекорды по количеству участников шествия «Беларусь помнит» – к нему присоединилось около 53 тысяч человек. Это рекорд! В Могилеве к шествию «Беларусь помнит» присоединилось около 53 тыс. человек.

Нежный яблоневый цвет не просто примета мая. В этих лепестках застыла память о весне 1945-го, когда такие же цветущие ветви встречали победителей. Яблоневый цвет – символ нашей Победы. Нежный, как мирная жизнь, и стойкий, как память, которая передается от дедов к внукам. Победный май на улицах страны. Беларусь встречает Великий Праздник яблоневым цветом.

Главной точкой народного притяжения в праздничный день в столице по традиции стала площадка у Дворца спорта. Здесь своим творчеством зрителей порадовали не только белорусские, но и приглашенные артисты. Хедлайнер – российский исполнитель Олег Газманов.

Олег Газманов, народный артист России:

Я обожаю прилетать, приезжать в Беларусь: и на «Славянский базар», вот в Мирском замке у меня был концерт большой, сольный. И здесь я не первый раз тоже уже. Это родная для меня земля, не только из-за того, что мои родители, а из-за того, что я очень люблю Беларусь во всех отношениях: начиная с драников, заканчивая гениальным совершенно фестивалем «Славянский базар», очень доброжелательными людьми, которые любят и знают практически всю мою музыку.